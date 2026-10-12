Prvakinja Drame o spolnem nadlegovanju: posredoval je Jernej Šugman (VIDEO)

Priznana slovenska igralka Polona Juh je bila gostja nove epizode podkasta Sovoznik, kjer je po približno treh desetletjih igralske poti spregovorila tudi o željah, ki jih v svojem poklicu očitno še vedno nosi s seboj. Čeprav je v dolgi karieri ustvarila številne odmevne vloge, si je, kot je priznala, vedno želela več pogovora o tem, kaj pravzaprav zanima njo samo. »Vedno sem si želela, da bi me nekdo vprašal, kaj bi želela igrati, oziroma kaj me zanima,« je povedala. Njene besede odpirajo zanimivo vprašanje položaja igralca znotraj gledališke ustanove. Igralci namreč s svojimi vlogami pomembno soustvarjajo umetniško podobo gledališča, na repertoar in izbiro vlog pa imajo pogosto precej manj vpliva. Po toliko letih na odru Juhova tako ne govori le o že odigranih likih, temveč tudi o ustvarjalni radovednosti, ki očitno ni izginila. Prav nasprotno – zanima jo, kaj vse bi še lahko raziskovala skozi svoj poklic.

Polona Juh ne mara površnosti in potrebuje globino. Foto: Jože Suhadolnik FOTO:

Branil jo je Šugman

Pogovor pa ni ostal le pri razmišljanju o igralstvu in ustvarjalnih željah. Juhova je obudila tudi spomin na svojega pokojnega igralskega kolega Jerneja Šugmana ter enega od trenutkov, ki je očitno ostal močno zapisan v spominu. Kot je opisala v podkastu, je Šugman nekoga prijel za kravato in ostro dejal: »Samo še enkrat kaj takega naredi!« Že ta drobec razkriva intenzivnost odnosov in trenutkov, ki nastajajo v zakulisju gledališkega sveta, kjer se skozi dolga leta prepletajo ustvarjanje, prijateljstva, napetosti in močne osebnosti. Juhova je v Sovozniku tako odprla vrata v svet, ki ga gledalci s sedežev v dvorani običajno ne vidijo. Po približno treh desetletjih kariere pa njena glavna želja ostaja presenetljivo preprosta – da bi jo kdo vprašal, kaj si želi ustvarjati ona sama.