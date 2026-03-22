Prvi dami volitev osupnili z zelo podobno modno izbiro, Tina si je upala več

Tina Gaber Golob in Urška Bačovnik Janša sta se ob obisku volišča odločili za daljša, brezčasna plašča zemeljskih tonov. Izbira je bila elegantna, brez dodanih in pretiranih detajlov. Soproga prvaka opozicije Janeza Janše se je odločila za nekoliko bolj konservativen pristop in pod plašč v pomladno rožnatem tonu oblekla črne široke hlače, ki so segale do tal.

Soproga predsednika vlade Roberta Goloba se je medtem v svojem slogu odločila pokazati malo več ter pokazala poleg plašča v kamelji barvi pokazala še ujemajoče se salonarje in najlonke, ki so poudarile njeno čudovito postavo. Tina Gaber Golob je sicer manjkala na soočenju obeh kandidatov za premierja, kar je spodbudilo govorice, da morda tudi na volitve moža Roberta ne bo javno pospremila. A ni bilo tako, obe ženi sta partnerja podprli in ju pod roko pospremili vse do volilnih skrinjic.

Izbira dolgega plašča je sicer pogosta zimska modna poteza tudi v tujini, izjemno priljubljena pri kraljevih družinah in drugih političnih ikonah. Brezčasen tajliran kroj v umirjenih, ne pretemnih barvah je bil že večkrat izbira tako monaške princese, kot tudi Melanie Trump, takšni plašči, zelo podobni tistemu, ki ga je na volilno nedeljo oblekla Tina Gaber Golob, pa so postali že zaščitni znak bodoče britanske kraljice Kate Middleton.