Prvič dedek! Slovenski radijski voditelj ganjen do solz

Za radijskega voditelja Tomaža Klepača je bil ponedeljek eden najlepših dni v življenju. Priljubljeni radijski voditelj je namreč prvič postal dedek. Njegova hči Ana je povila sina Leonarda, veselo novico pa je ganjeni novopečeni dedek delil tudi s poslušalci v etru. Da ga je rojstvo vnuka močno zaznamovalo, je bilo mogoče slišati že ob njegovem javljanju v jutranji program. Prijatelji in sodelavci iz Denis Avdić Showa so ga poklicali, da bi mu čestitali ob pomembnem življenjskem dogodku, Klepač pa svojih čustev ni mogel skriti. »Imam kar solzne oči, ne morem govoriti. Ana, hčerka moja, je rodila, Leonardo je moj vnuk. 51 centimetrov, 3100 gramov in lačen!« je povedal vidno ganjeni radijec.

»To je takšna sreča, tak mir.«

Sodelavci so v etru nazdravili novemu družinskemu članu in družini zaželeli veliko lepih trenutkov. Leonardov prihod tako ni polepšal le dneva družini Klepač, temveč tudi številnim poslušalcem, ki so ob iskrenem veselju priljubljenega voditelja skupaj z njim doživeli enega najlepših življenjskih trenutkov. Ob čestitkah sodelavcev je priznal, da je prihod vnuka nekaj posebnega. Opisal ga je kot občutek sreče in notranjega miru, na katerega se je po tihem pripravljal že dlje. »To je takšna sreča, tak mir. Sploh če je hči tista, ki poskrbi za vnuka. Na to sem se pripravljal že dolgo,« je dejal. Njegove besede so se dotaknile številnih poslušalcev, ki so spremljali enega najbolj iskrenih trenutkov priljubljenega radijskega voditelja.

»Leonardo je moj vnuk. 51 centimetrov, 3100 gramov in lačen!«

Največ mu pomeni družina

Tomaž Klepač že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih radijskih glasov v Sloveniji. Poslušalci ga poznajo predvsem z Radia 1, kjer skupaj z Iztokom Gustinčičem in drugimi člani ekipe ustvarja enega bolj poslušanih programov pri nas. Njegov zaščitni znak sta humor in sproščenost, zato so bili številni poslušalci še toliko bolj ganjeni, ko so ga slišali tako čustvenega. Čeprav o zasebnem življenju ne govori pogosto, je znano, da mu družina pomeni ogromno. Večkrat je omenil svoja otroka Ano in Jureta, zdaj pa se je družina povečala še za malega Leonarda. Z ženo Barbaro sta tako vstopila v novo življenjsko obdobje, na katero sta po njegovih besedah čakala že vse od rojstva svojih otrok. Če gre soditi po njegovih besedah, bo imel mali Leonardo ob sebi izjemno ponosnega, ljubečega in predanega nonota, ki ga je prihod prvega vnuka ganil do solz.