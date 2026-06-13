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MALI HERCEG

Prvič postal očka: priljubljeni radijski voditelj in njegova partnerica Kaja sta se razveselila rojstva sina Nika (FOTO)

Za Matica Hercega se je začelo novo in nedvomno najlepše življenjsko poglavje.
Veselo novico sta skrbno skrivala. FOTO: Jana Šnuderl

Veselo novico sta skrbno skrivala. FOTO: Jana Šnuderl

Mali Nik je že postal središče njunega sveta. FOTO: osebni arhiv

Mali Nik je že postal središče njunega sveta. FOTO: osebni arhiv

Za glasbeni vrhunec večera je poskrbel Vili Resnik. FOTO: osebni arhiv

Za glasbeni vrhunec večera je poskrbel Vili Resnik. FOTO: osebni arhiv

Veselo novico sta skrbno skrivala. FOTO: Jana Šnuderl
Mali Nik je že postal središče njunega sveta. FOTO: osebni arhiv
Za glasbeni vrhunec večera je poskrbel Vili Resnik. FOTO: osebni arhiv
Petra Kalan
 13. 6. 2026 | 07:26
3:02
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Priljubljeni radijski voditelj, ki ga poslušalci že vrsto let spremljajo na Radiu Antena, je s partnerico Kajo doživel enega najpomembnejših trenutkov v življenju – postala sta oče in mama. V njuno življenje je prijokal sin Nik, veselo novico pa sta z javnostjo delila na družbenih omrežjih. Ob fotografiji novorojenčka sta zapisala preprosto, a ganljivo sporočilo: »Za vedno najin najljubši pozdrav. Živjo.«

Mali Nik je že postal središče njunega sveta. FOTO: osebni arhiv
Mali Nik je že postal središče njunega sveta. FOTO: osebni arhiv

Čeprav je Herceg vajen pozornosti javnosti, je zasebno življenje vedno skrbno varoval pred radovednimi pogledi. Prav zato je bila novica o rojstvu sina za številne sledilce prijetno presenečenje. Matic in Kaja sta namreč veselo pričakovanje uspešno skrivala vse do rojstva prvorojenca. Novopečeni očka ob tem ni skrival navdušenja in čustev. Sinu je namenil posebno obljubo, ki je ganila številne sledilce. »Obljubim, da bom tvoj najboljši prijatelj,« je zapisal ob eni od objav, pod katero so se hitro začele vrstiti čestitke in lepe želje. Da je med sodelavci, prijatelji in znanimi Slovenci izjemno priljubljen, so pokazali tudi številni odzivi pod objavo. Med prvimi mu je čestital pevec Damjan Murko, ki je v svojem značilnem slogu zapisal: »Prijatelj, ob novici, da boš postal očka, se travme tvojih oboževalk že oblačijo v črno. Priznam, da bi se jim najraje pridružil tudi sam.« Seveda ni manjkala niti iskrena čestitka mladi družini.

Proslavili z veliko zabavo

Veselje ob rojstvu sina sta Matic in Kaja proslavila tudi v krogu najbližjih prijateljev. Novopečeni starši so nazdravili novemu življenju in začetku obdobja, ki bo prineslo veliko nepozabnih trenutkov, pa tudi marsikatero neprespano noč. Sodeč po fotografijah je bilo vzdušje sproščeno, veselo in polno iskrenih nasmehov. Na praznovanju ni manjkalo znanih obrazov. Za osvežilne koktajle je poskrbel priznani barman Tomaž Fartek, kulinarično razvajanje pa je prevzel nekdanji tekmovalec šova MasterChef Jure Galičič. Za glasbeni del večera je poskrbel Vili Resnik, ki je zbrane zabaval s svojimi uspešnicami.

Za glasbeni vrhunec večera je poskrbel Vili Resnik. FOTO: osebni arhiv
Za glasbeni vrhunec večera je poskrbel Vili Resnik. FOTO: osebni arhiv

Med gosti sta bila tudi olimpijec Cene Prevc in Nika Vodan, pridružila pa sta se jima še radijska voditelja Miha Deželak in Lara Tošić ter številni drugi prijatelji. Za Matica, ki ga javnost pozna kot človeka z nalezljivim smislom za humor, neizmerno energijo in številnimi projekti, je to zagotovo vloga, ki prekaša vse dosedanje. Tokrat namreč ni v ospredju mikrofon, radijski studio ali zabavni podvigi, temveč nekaj veliko pomembnejšega – družina. Maticu, Kaji in malemu Niku tudi iz našega uredništva želimo veliko zdravja, sreče in nepozabnih skupnih trenutkov. 

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