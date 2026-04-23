Prvo vprašanje je bilo pretežko, Godler dobesedno povedal pravilni odgovor (VIDEO)

V kvizu Milijonar je prišlo do izredno zanimive situacije. Voditelj Jure Godler je prebral vprašanje za 100 evrov, ki po navadi velja za smešno lahkega. Tokrat pa so se tekmovalcu zašibila kolena, saj odgovora ni vedel. Šlo je za vprašanje o strupenih gobah, in sicer so bili na voljo štirje odgovori v latinskem jeziku. Tekmovalec je takoj dejal, da nima pojma, Jure pa mu je razkril: »Še dobro, da je prvi odgovor vedno D.«

Godler, ki je velik oboževalec tega legendarnega kviza, je že velikokrat priznal, da rad pomaga tekmovalcem in da je ob prvi oddaji začutil tudi nekaj adrenalina.