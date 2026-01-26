Psiholog iz Poroke na prvi pogled: »Naučite se tega pristopa, s katerim je Kirill zagrel Suzano, in boste v osvajanju skoraj vedno uspešni« (VIDEO)

Čeprav je tema tega dela podkasta Reality Check seveda ljubezen med simpatičnima Kirillom in Suzano, se Anja in strokovnjak ta teden nista posvetila samo vzrokom za ta prelep funkcionalen odnos, ampak tudi razlogom za neuspeh tistih, ki to niso bili. Anja ob njuni zgodbi ni mogla skriti žalosti nad spominom, kako dolgotrajno in nenavadno boleče je bilo spoznanje, da Denis zanjo kljub obljubam ni bil zares dober partner. Konkretne pomoči v odnosu nista prejela, kljub temu, da je bilo na trenutke med njima stanje na robu nujne intervencije. Tu bi se sicer lahko učila od Kirilla in Suzane, ki sta uspela svoji zvezi pomagati sama, čeprav so bile tudi tam strasti na trenutke precej negativne. A kaj, ko tega ne zmorejo vsi. Zato pa so tu strokovnjaki. Celoten pogovor si lahko ogledate v podkast videu pod tem odstavkom.

Sestavljanje parov brez globokih psihodiagnostičnih vpogledov lahko rezultira v čustvenih travmah

Timotej Strnad poudarja, da je za dober začetek med dvema kandidatoma vedno najbolj pomemben vizualni prvi vtis, ki pa nikakor ni pogoj za razvoj uspešnega odnosa naprej od morebitne prve zaljubljenosti. Ključna je motivacija za sodelovanje v eksperimentu, ki pa lahko pri kandidatih izhaja iz zelo različnih razlogov. Pri tem, kako kvalitetno bodo lahko strokovnjaki par glede na vsa dejstva usmerjali, pa je bistveno, da imajo nenehen vpogled v dogajanje znotraj para tudi takrat, ko niso prisotni ali ko so kamere ugasnjene. Anja se je namreč potožila, da se ji zdi, da so strokovnjaki s tem, ko so imeli vpogled v dinamiko para le ob večerjah in ceremonijah zgrešili zelo veliko pomembnih procesov, ki so bili bistveni za razvoj odnosov. Eden izmed takih je bil njen prepir z Denisom, ki ne bi rabil biti tak misterij zgolj zato, ker se je sama o tem težko odprla, ter dogajanje med Viki in Sandijem, ki je bilo odkrito in disciplinirano veliko prepozno. Meni, da je imel gledalec s tem, ko je redno gledal dnevno življenje parov, več informacij o težavah znotraj parov kot strokovnjaki, ki so par videli le enkrat na teden. Kar nekaj ljudi je zato iz eksperimenta odšlo razočaranih zaradi neizpolnjenih obljub, še več pa čustveno prizadetih na različnih nivojih, kar sta se pogovarjali tudi ob prejšnjem obisku Janje Jurjević Lermontove.

Večina parov je brez pomoči pri reševanju težav hitro strmoglavilo, z izjemo Kirilla in Suzane

Tako Anja kot mag. Strnad sta si enotna, da se Kirill od drugih fantov v eksperimentu razlikuje po eni lastnosti – in sicer v tem, da je v zakon prišel z namenom, »da bi bil nekomu mož« in ne, da bi »dobil ženo«. Razlika je v tem, da je bil pripravljen na osvajanje partnerke v njenem jeziku ljubezni in razmisleku, kaj vse lahko on ponudi njej, namesto s pričakovanji, kaj naj bi ona ponudila njemu. »Biti nekomu mož« je bistveno drugačen pogled na odnos kot želja, da naj »ti bo nekdo žena«. Narekuje pripravljenost na oseben trud v smeri odnosa, ter ne le usmerjenost v to, kaj vse bi mu moralo biti v odnosu podarjeno s strani partnerke. To napako je naredilo kar nekaj drugih fantov, ki so se jim kasneje žene preprosto uprle, zato je šlo vse navzdol. Recimo pri želji po spolnosti v Janjinem ali Vikijinem primeru, kuhinjskih opravilih pri Anjinem ali čustveni odprtosti pri Janinem zakonu, kljub temu da so partnerke opozarjale, da v zameno za te stvari želijo spoštovanje, ljubeznivost in trud tudi z moževe strani. Rezultat je bil vedno enak - »tečna žena in frustiran mož«, kar sta ugotovila že v prvem delu Reality Checka.

Zakaj je Kirill lahko zgled skorajda idealnega partnerja?

Kirill je vztrajal v ustrežljivosti in ljubeznivosti, četudi je bil sprva iz smeri Suzane slabo sprejet. Ker je motivacija izhajala iz njegove lastne želje, da bi bil do Suzane dober tudi, če mu ničesar v zameno ne vrne, frustracije in jeze pa ni razvil niti ob zavrnitvi, je njena ženska intuicija njegovo srčnost prepoznala kot kvaliteto, ki je presijala vse preostale majhne neidealnosti na njemu. Kaj je ključ do spremembe pogleda na partnerstvo, kje pa nas bo v drugem delu podcasta, ki prihaja v prihodnjih dneh, poučil kar Kirill sam.