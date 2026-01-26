  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODKAST REALITY CHECK

Psiholog iz Poroke na prvi pogled: »Naučite se tega pristopa, s katerim je Kirill zagrel Suzano, in boste v osvajanju skoraj vedno uspešni« (VIDEO)

V prvem delu druge epizode podkasta Reality Checka sta se Anja in mag. psihologije Timotej Strnad, psihodiagnostik in strokovnjak v preteklih sezonah šova Poroka na prvi pogled, posvetila edinemu paru, ki ju je v 4. sezoni našel ljubezen, torej Kirillu in Suzani. Par, ki bi jima uspelo tudi brez strokovnjakov, saj je bil pravi izvedenec za rast njune ljubezni kar Kirill sam.
Kirill in Suzana sta še vedno par. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
Kirill in Suzana sta še vedno par. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram
G. P.
 26. 1. 2026 | 16:49
4:40
A+A-

Čeprav je tema tega dela podkasta Reality Check seveda ljubezen med simpatičnima Kirillom in Suzano, se Anja in strokovnjak ta teden nista posvetila samo vzrokom za ta prelep funkcionalen odnos, ampak tudi razlogom za neuspeh tistih, ki to niso bili. Anja ob njuni zgodbi ni mogla skriti žalosti nad spominom, kako dolgotrajno in nenavadno boleče je bilo spoznanje, da Denis zanjo kljub obljubam ni bil zares dober partner. Konkretne pomoči v odnosu nista prejela, kljub temu, da je bilo na trenutke med njima stanje na robu nujne intervencije. Tu bi se sicer lahko učila od Kirilla in Suzane, ki sta uspela svoji zvezi pomagati sama, čeprav so bile tudi tam strasti na trenutke precej negativne. A kaj, ko tega ne zmorejo vsi. Zato pa so tu strokovnjaki. Celoten pogovor si lahko ogledate v podkast videu pod tem odstavkom.

Sestavljanje parov brez globokih psihodiagnostičnih vpogledov lahko rezultira v čustvenih travmah

Timotej Strnad poudarja, da je za dober začetek med dvema kandidatoma vedno najbolj pomemben vizualni prvi vtis, ki pa nikakor ni pogoj za razvoj uspešnega odnosa naprej od morebitne prve zaljubljenosti. Ključna je motivacija za sodelovanje v eksperimentu, ki pa lahko pri kandidatih izhaja iz zelo različnih razlogov. Pri tem, kako kvalitetno bodo lahko strokovnjaki par glede na vsa dejstva usmerjali, pa je bistveno, da imajo nenehen vpogled v dogajanje znotraj para tudi takrat, ko niso prisotni ali ko so kamere ugasnjene. Anja se je namreč potožila, da se ji zdi, da so strokovnjaki s tem, ko so imeli vpogled v dinamiko para le ob večerjah in ceremonijah zgrešili zelo veliko pomembnih procesov, ki so bili bistveni za razvoj odnosov. Eden izmed takih je bil njen prepir z Denisom, ki ne bi rabil biti tak misterij zgolj zato, ker se je sama o tem težko odprla, ter dogajanje med Viki in Sandijem, ki je bilo odkrito in disciplinirano veliko prepozno. Meni, da je imel gledalec s tem, ko je redno gledal dnevno življenje parov, več informacij o težavah znotraj parov kot strokovnjaki, ki so par videli le enkrat na teden. Kar nekaj ljudi je zato iz eksperimenta odšlo razočaranih zaradi neizpolnjenih obljub, še več pa čustveno prizadetih na različnih nivojih, kar sta se pogovarjali tudi ob prejšnjem obisku Janje Jurjević Lermontove.

image_alt
Janja se je po Poroki na prvi pogled odselila v gozd: »Izkušnja ni bila taka, kot je bila obljubljena, morala bi oditi že takoj« (VIDEO)

Večina parov je brez pomoči pri reševanju težav hitro strmoglavilo, z izjemo Kirilla in Suzane

Tako Anja kot mag. Strnad sta si enotna, da se Kirill od drugih fantov v eksperimentu razlikuje po eni lastnosti – in sicer v tem, da je v zakon prišel z namenom, »da bi bil nekomu mož« in ne, da bi »dobil ženo«. Razlika je v tem, da je bil pripravljen na osvajanje partnerke v njenem jeziku ljubezni in razmisleku, kaj vse lahko on ponudi njej, namesto s pričakovanji, kaj naj bi ona ponudila njemu. »Biti nekomu mož« je bistveno drugačen pogled na odnos kot želja, da naj »ti bo nekdo žena«. Narekuje pripravljenost na oseben trud v smeri odnosa, ter ne le usmerjenost v to, kaj vse bi mu moralo biti v odnosu podarjeno s strani partnerke. To napako je naredilo kar nekaj drugih fantov, ki so se jim kasneje žene preprosto uprle, zato je šlo vse navzdol. Recimo pri želji po spolnosti v Janjinem ali Vikijinem primeru, kuhinjskih opravilih pri Anjinem ali čustveni odprtosti pri Janinem zakonu, kljub temu da so partnerke opozarjale, da v zameno za te stvari želijo spoštovanje, ljubeznivost in trud tudi z moževe strani. Rezultat je bil vedno enak - »tečna žena in frustiran mož«, kar sta ugotovila že v prvem delu Reality Checka.

image_alt
Poroka na prvi pogled: strokovnjak razložil vzroke za Janjino tečnobo, Anja razgrnila zgodbo o njenem dobivanju z Maticem (VIDEO)

Zakaj je Kirill lahko zgled skorajda idealnega partnerja?

Kirill je vztrajal v ustrežljivosti in ljubeznivosti, četudi je bil sprva iz smeri Suzane slabo sprejet. Ker je motivacija izhajala iz njegove lastne želje, da bi bil do Suzane dober tudi, če mu ničesar v zameno ne vrne, frustracije in jeze pa ni razvil niti ob zavrnitvi, je njena ženska intuicija njegovo srčnost prepoznala kot kvaliteto, ki je presijala vse preostale majhne neidealnosti na njemu. Kaj je ključ do spremembe pogleda na partnerstvo, kje pa nas bo v drugem delu podcasta, ki prihaja v prihodnjih dneh, poučil kar Kirill sam.

Več iz teme

Poroka na prvi pogledkirill runovsuzana kraljtimotej strnadreality checkpodkastAnja Rijavec
ZADNJE NOVICE
17:02
Razno
SLOVO

Umrl je nekdanji ustavni sodnik Mitja Deisinger

Poslovil se je v 84. letu starosti.
26. 1. 2026 | 17:02
17:00
Bulvar  |  Suzy
NAPOZABNA ZIMA

Katarina Venturini: z avtodomom je čudovito tudi na snegu (Suzy)

Katarina je že več kot desetletje in pol navdušena avtodomarka.
26. 1. 2026 | 17:00
16:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ ZNANO V TOREK

Domnevna skrunilca grobov, ki sta jih na območju Kopra razdejala kar 110, v rokah policije

Storilca naj bi bila tuja državljana in sta v pridržanju.
26. 1. 2026 | 16:55
16:49
Video
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST REALITY CHECK

Psiholog iz Poroke na prvi pogled: »Naučite se tega pristopa, s katerim je Kirill zagrel Suzano, in boste v osvajanju skoraj vedno uspešni« (VIDEO)

V prvem delu druge epizode podkasta Reality Checka sta se Anja in mag. psihologije Timotej Strnad, psihodiagnostik in strokovnjak v preteklih sezonah šova Poroka na prvi pogled, posvetila edinemu paru, ki ju je v 4. sezoni našel ljubezen, torej Kirillu in Suzani. Par, ki bi jima uspelo tudi brez strokovnjakov, saj je bil pravi izvedenec za rast njune ljubezni kar Kirill sam.
26. 1. 2026 | 16:49
16:45
Novice  |  Slovenija
VINCEKOVA REZ

Na trse so obesili klobase (FOTO)

Tudi tako se ohranja simbol bogate vinogradniške tradicije.
Oste Bakal26. 1. 2026 | 16:45
16:36
Novice  |  Slovenija
MALARIJA

NIJZ poroča o vse več primerih te nalezljive bolezni v Sloveniji

Letos so prejeli štiri prijave malarije, v celotnem letu 2025 pa devet.
26. 1. 2026 | 16:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki