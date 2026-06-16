Psiholog, komik, oče: kako slovenska spletna senzacija usklajuje družino, hipnozo in slavo

Jure Jamnik je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenskih družbenih omrežij, kjer s svojimi duhovitimi videi redno nasmeji na tisoče sledilcev. Gost nove epizode ŠOKkasta je odkrito spregovoril o svojih začetkih, ki segajo precej dlje od viralnih posnetkov na TikToku in Instagramu. Čeprav ga danes mnogi poznajo kot komika, sam pravi, da se je vse začelo povsem spontano. Že kot otrok je rad zabaval ljudi okoli sebe, resnejši koraki pa so sledili, ko je oče kupil kamero in je začel snemati prve šaljive posnetke. Pozneje ga je prijatelj Mark Džamastagič navdušil za improvizacijsko gledališče, kjer je dobil prve temelje za ustvarjanje komedije. Skupaj sta ustvarila več projektov, med drugim podkast Profil in serijo Gozdna, ki je nastajala v času epidemije.

»Delam za državne organe, ki uporabljajo psihologijo za krizne situacije.«

Priznava, da ga najbolj navdušuje nastopanje pred občinstvom.

Čeprav marsikdo misli, da humor pogosto izvira iz težkih življenjskih izkušenj, Jure zase pravi, da ni imel takšne zgodbe. V pogovoru je v šali dejal, da je bil kot edinec morda celo deležen preveč pozornosti. Kljub temu priznava, da mu humor pomaga predelovati stvari, ki ga motijo ali spravljajo ob živce. »Načeloma vse stvari, ki jih vidite na mojem TikToku in Instagramu, pomenijo, da je to neka stvar, ki je mene zmotila,« je pojasnil. Prav iz vsakodnevnih frustracij pogosto nastanejo njegovi najbolj gledani posnetki. Odzivi sledilcev so večinoma pozitivni, čeprav se včasih zgodi, da se kdo od ljudi, ki jih omenja v videih, počuti užaljenega. »Nočem ljudi užaliti ali pa jih prizadeti,« je poudaril in dodal, da raje komentira dejanja kot osebne značilnosti posameznikov.

Poleg komedije Jure uspešno gradi kariero psihologa. Je magister psihologije in biopsihologije, bil je del prve generacije študentov biopsihologije na Univerzi na Primorskem. Danes sodeluje tudi pri zahtevnih projektih krizne komunikacije, kjer psihologija pogosto odloča o razpletu resnih situacij. »Nekaj je komedija, nekaj je bolj resen poklic psihologa oziroma ukvarjanje s psihologijo. O enem delu tega malo težko govorim. Mogoče lahko tako na splošno opišem, da delam tudi za neke državne organe oziroma skupine, ki uporabljajo psihologijo za recimo krizne situacije,« nam je razkril. Ukvarja se tudi s hipnoterapijo, ki jo vidi kot učinkovito orodje za pomoč ljudem pri spremembah vedenja in razmišljanja. Ob vseh projektih ostaja predan družini in poudarja, da skuša čim več časa nameniti partnerici in otrokoma. Trenutno sodeluje tudi pri oddaji o finančni pismenosti na RTV Slovenija, kjer se, kot pravi, o financah uči skupaj z gledalci. Njegova velika želja pa ostaja lastna komična predstava, na kateri bi lahko občinstvo njegove šale doživelo tudi v živo. Pogovoru lahko prisluhnete tukaj.