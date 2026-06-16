  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JURE JAMNIK

Psiholog, komik, oče: kako slovenska spletna senzacija usklajuje družino, hipnozo in slavo

Glede svoje službe je zelo skrivnosten, njegovi posnetki pa dosegajo na stotisoče ogledov.
Kritike ga ne ustavijo, saj ostaja zvest svojemu prepoznavnemu slogu humorja. FOTOGRAFIJI: MARKO FEIST
Kritike ga ne ustavijo, saj ostaja zvest svojemu prepoznavnemu slogu humorja. FOTOGRAFIJI: MARKO FEIST
Petra Kalan
 16. 6. 2026 | 07:50
3:14
A+A-

Jure Jamnik je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenskih družbenih omrežij, kjer s svojimi duhovitimi videi redno nasmeji na tisoče sledilcev. Gost nove epizode ŠOKkasta je odkrito spregovoril o svojih začetkih, ki segajo precej dlje od viralnih posnetkov na TikToku in Instagramu. Čeprav ga danes mnogi poznajo kot komika, sam pravi, da se je vse začelo povsem spontano. Že kot otrok je rad zabaval ljudi okoli sebe, resnejši koraki pa so sledili, ko je oče kupil kamero in je začel snemati prve šaljive posnetke. Pozneje ga je prijatelj Mark Džamastagič navdušil za improvizacijsko gledališče, kjer je dobil prve temelje za ustvarjanje komedije. Skupaj sta ustvarila več projektov, med drugim podkast Profil in serijo Gozdna, ki je nastajala v času epidemije.

»Delam za državne organe, ki uporabljajo psihologijo za krizne situacije.«

Priznava, da ga najbolj navdušuje nastopanje pred občinstvom.
Priznava, da ga najbolj navdušuje nastopanje pred občinstvom.
Čeprav marsikdo misli, da humor pogosto izvira iz težkih življenjskih izkušenj, Jure zase pravi, da ni imel takšne zgodbe. V pogovoru je v šali dejal, da je bil kot edinec morda celo deležen preveč pozornosti. Kljub temu priznava, da mu humor pomaga predelovati stvari, ki ga motijo ali spravljajo ob živce. »Načeloma vse stvari, ki jih vidite na mojem TikToku in Instagramu, pomenijo, da je to neka stvar, ki je mene zmotila,« je pojasnil. Prav iz vsakodnevnih frustracij pogosto nastanejo njegovi najbolj gledani posnetki. Odzivi sledilcev so večinoma pozitivni, čeprav se včasih zgodi, da se kdo od ljudi, ki jih omenja v videih, počuti užaljenega. »Nočem ljudi užaliti ali pa jih prizadeti,« je poudaril in dodal, da raje komentira dejanja kot osebne značilnosti posameznikov.

Poleg komedije Jure uspešno gradi kariero psihologa. Je magister psihologije in biopsihologije, bil je del prve generacije študentov biopsihologije na Univerzi na Primorskem. Danes sodeluje tudi pri zahtevnih projektih krizne komunikacije, kjer psihologija pogosto odloča o razpletu resnih situacij. »Nekaj je komedija, nekaj je bolj resen poklic psihologa oziroma ukvarjanje s psihologijo. O enem delu tega malo težko govorim. Mogoče lahko tako na splošno opišem, da delam tudi za neke državne organe oziroma skupine, ki uporabljajo psihologijo za recimo krizne situacije,« nam je razkril. Ukvarja se tudi s hipnoterapijo, ki jo vidi kot učinkovito orodje za pomoč ljudem pri spremembah vedenja in razmišljanja. Ob vseh projektih ostaja predan družini in poudarja, da skuša čim več časa nameniti partnerici in otrokoma. Trenutno sodeluje tudi pri oddaji o finančni pismenosti na RTV Slovenija, kjer se, kot pravi, o financah uči skupaj z gledalci. Njegova velika želja pa ostaja lastna komična predstava, na kateri bi lahko občinstvo njegove šale doživelo tudi v živo. Pogovoru lahko prisluhnete tukaj. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jure Jamnikkomedijapsihologijadružinahumorvideokomikitiktok
ZADNJE NOVICE
08:00
Lifestyle  |  Izlet
POČITNIŠKA MALHA

Prigrizki na poti

Pogosti spremljevalci potovanj – predvsem daljših – so tudi različni prigrizki. Pravilno izbrani so lahko del uravnotežene prehrane. O tem, katere priporoča in katere odsvetuje, smo se pogovarjali z nutricionistko Mojco Cepuš iz Befita.
16. 6. 2026 | 08:00
08:00
Novice  |  Slovenija
OBREKOVANJE?

Sodni epilog odprtega pisma: kdo je res krnil ugled knjižnice

Suzana Lukovnjak je bila oproščena obrekovanja. Sodišče je sicer ugotovilo hudo erozijo odnosov znotraj ustanove.
Andrej Bedek16. 6. 2026 | 08:00
07:50
Bulvar  |  Domači trači
JURE JAMNIK

Psiholog, komik, oče: kako slovenska spletna senzacija usklajuje družino, hipnozo in slavo

Glede svoje službe je zelo skrivnosten, njegovi posnetki pa dosegajo na stotisoče ogledov.
Petra Kalan16. 6. 2026 | 07:50
07:41
Novice  |  Slovenija
OBISK V TUJINI

Stevanović za tri dni odpotoval iz Slovenije, družbo mu dela tudi Meira Hot

Predsednik DZ Zoran Stevanović začenja obisk v Srbiji.
16. 6. 2026 | 07:41
07:40
Novice  |  Slovenija
MINEŠTRIJADA

Najboljšo so skuhali mojstri iz Srbije

Mednarodna mineštrijada je pritegnila kar 17 ekip. Najbolj veseli Sugardaddys, najbolj urejeni Italijani.
Oste Bakal16. 6. 2026 | 07:40
07:30
Novice  |  Slovenija
POLICIJSKI PREIZKUS

Ko vzdržljivost postane poslanstvo: Brajnikov memorial že tri desetletja povezuje uniforme

Brajnikov memorial nosi ime po izjemnem policistu, gorskem reševalcu in gorniku. Letos je bil že 32. in z rekordno udeležbo tekmovalcev, ki se ne vdajo pred nobenim izzivom.
16. 6. 2026 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Najdražja napaka prvega leta podjetništva

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Razno
ZDRAVJE

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 13:01
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki