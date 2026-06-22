Nesrečni obiskovalci na Kongresnem trgu: dež prekinil Puccinijevo opero Turandot (VIDEO in FOTO)

Ljubljana Festival se je v nedeljo zvečer začel z eno najbolj prepoznavnih opernih stvaritev skladatelja Giacoma Puccinija. Na Kongresnem trgu je zazvenela opera Turandot, monumentalna zgodba o skrivnostni kitajski princesi, katere uganke odločajo o življenju in smrti njenih snubcev. Za izvedbo na prostem je delo nekoliko prilagodil režiser Filippo Tonon. Naslovno vlogo princese Turandot naj bi upodobila mezzosopranistka Rebeka Lokar, ki je v tej vlogi prvič nastopila leta 2016 ob premierni uprizoritvi opere v Mariboru.

FOTO: Zaslonski posnetek

Pred začetkom predstave sta občinstvo nagovorila direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek ter podžupan Mestne občine Ljubljana Rok Žnidaršič. Slednji se je Brleku zahvalil za 34 let umetniškega vodenja festivala in poudaril povezovalno moč glasbe. Na odru so nastopili vidni člani opernega ansambla SNG Maribor, med njimi Sabina Cvilak, Darko Vidic, Dušan Topolovec in Martin Sušnik. V vlogi princa Kalafa je kot gost nastopil priznani azerbajdžanski tenorist Yusif Eyvazov, ki je na Ljubljana Festivalu že večkrat gostoval. Orkester je vodil umetniški vodja mariborske Opere Simon Krečič. Kljub ambicioznemu začetku festivala pa je organizatorjem in nastopajočim načrte prekrižalo vreme. Predstavo je prekinil dež, zaradi česar operna izvedba ni bila izpeljana do konca.

FOTO: S. N.

Kdaj bo ponovitev? Odgovor še pričakujemo

Kot je zapisal upokojeni novinar Dela in umetnostni kritik Marjan Zlobec, je po prvem dejanju predstave sledila krajša, približno dvajsetminutna prekinitev zaradi dežja. Predstava se je nato nadaljevala, vendar le za kratek čas. Po približno desetih minutah je začelo znova deževati, zato so morali glasbeniki hitro zaščititi občutljive instrumente, predvsem godala in harfo, ter elektronsko opremo. Po njegovih besedah večina obiskovalcev ni pričakovala slabega vremena, saj je bilo nebo pred začetkom dogodka še razmeroma jasno. Organizatorji so obiskovalcem razdeljevali pelerine, vendar je močan naliv številne prisilil k odhodu.

Zlobec je posebej izpostavil nastop Ejvazova, ki je po njegovem mnenju že v uvodu pokazal izjemno vokalno in interpretativno moč, zaradi česar je občinstvo lahko pričakovalo vrhunski nadaljnji razvoj predstave. A do tega ni prišlo, saj je bila opera prekinjena še pred nastopom Rebeke Lokar v naslovni vlogi Turandot.

Po dogodku so se na družbenih omrežjih začela vrstiti vprašanja obiskovalcev in ljubiteljev opere, ki jih zanima, ali bo mogoče preostanek predstave poslušati ob drugem terminu oziroma ali organizatorji pripravljajo nadomestno rešitev.

»Glede na to, da je bila opera včeraj prekinjena zaradi dežja, me zanima, kje jo bomo lahko poslušali do konca?« je zapisala ena od uporabnic družbenih omrežij. Podobna vprašanja so sledila tudi v drugih komentarjih: »Tudi mene zanima … kam se lahko obrnemo za informacije?«

Organizatorji Ljubljana Festivala morebitnih nadaljnjih informacij o usodi prekinjene predstave za zdaj še niso sporočili, zato obiskovalci pričakujejo pojasnila, ali bo izveden nadomestni termin ali kakšna druga oblika nadaljevanja opernega večera.