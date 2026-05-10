Neverjetna zbirka Zmaga Jelinčiča Plemenitega znova v središču pozornosti (FOTO)

Dolgoletni predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti je na Instagramu objavil fotografije s strelišča, kar ni presenetilo tistih, ki spremljajo njegovo dolgoletno fascinacijo nad vojaško tematiko, zgodovinskim orožjem in zbirateljstvom. Predsednik SNS je namreč že desetletja znan kot eden največjih zasebnih zbirateljev orožja v Sloveniji. Po poročanju Reporterja ima Jelinčič v lasti okoli 240 kosov strelnega orožja, med njimi tudi izjemno redke zgodovinske primerke. Sam je večkrat poudaril, da orožje zbira vse življenje in da ga pri tem bolj kot streljanje zanima zgodovinska vrednost orožja, mehanizmi ter ozadje posameznih kosov.

Njegova zbirka je čez leta pogosto dvigovala veliko prahu. V preteklosti je bil zaradi določenih kosov orožja tudi predmet policijskih postopkov, vendar je bil v odmevnem primeru iz leta 2010 pozneje oproščen. Takrat je trdil, da je del spornih kosov že prej podaril Narodnemu muzeju Slovenije, vendar orožje nikoli ni bilo prevzeto. Jelinčič je v intervjujih pogosto odkrito govoril tudi o svojem odnosu do oboroževanja. Večkrat je javno izjavil, da je »imeti orožje dobra stvar« in da »orožje ne ubija, človek ubija«. V nekaterih nastopih je celo poudarjal, da bi se morali Slovenci bolj oboroževati.

Prodal ali podaril je več tisoč zgodovinskih predmetov

Njegova zbirka ni omejena le na sodobno strelno orožje. Po navedbah medijev ima tudi dragocene zgodovinske puške, japonske meče in redke primerke iz časa druge svetovne vojne ter nekdanje Jugoslavije. Med je drugim lastnik ene najstarejših slovenskih pušk in več zgodovinsko pomembnih pištol. V preteklosti je sodeloval z muzeji in prodal ali podaril več tisoč zgodovinskih predmetov, čeprav so nekateri posli pozneje sprožili tudi vprašanja in polemike.