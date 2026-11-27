Vse se je začelo z jumbo plakatom, ki je napovedoval otvoritev kurentovanja v Karnevalski dvorani na Ptuju. Na prvi pogled povsem običajna najava enega največjih pustnih dogodkov pri nas je med ljubitelji slovenske glasbe povzročila nemalo vznemirjenja. Med nastopajočimi se je namreč znašlo ime, ki je pred leti zaznamovalo slovensko glasbeno sceno, nato pa za dolgo izginilo s koncertnih plakatov – Turbo Angels.

Se pripravlja nostalgična vrnitev nekdanjih članov? Bosta Raay in Marjetka Vovk znova stopila na oder v vlogi, v kateri ju je pred leti spoznala Slovenija? Ugibanja je še dodatno podžgala skrivnostna objava priljubljenih zakoncev na družbenih omrežjih, zdaj pa lahko ekskluzivno razkrivamo, kaj se je v ozadju dogajalo zadnja štiri leta. Turbo Angels se vračajo, vendar v povsem novi zasedbi. Nova dekleta, novi fantje, stara preizkušena ekipa in ambicije, ki jih zakonca Vovk ne skrivata več.

Turbo Angels. FOTO: Arhiv Izvajalca

Telefon mu je pregorel

Čeprav je novica o vrnitvi kultne skupine v javnost pricurljala šele pred kratkim, je projekt v zakulisju nastajal precej dlje. Raay in Marjetka sta že pred štirimi leti začela razmišljati o tem, da bi obudila zasedbo, s katero je povezano eno prvih poglavij njune glasbene kariere. Vendar se projekta nista želela lotiti na hitro. Raay je ves ta čas spremljal dogajanje na slovenski glasbeni sceni, iskal obetavne glasbenike, preizkušal različne kombinacije in čakal na trenutek, ko bo našel pravo ekipo. Poleg odličnih vokalov, privlačne odrske podobe in spretnih prstov na harmoniki je iskal predvsem tisto, česar se ni mogoče naučiti na vajah – pristno kemijo med člani, karizmo in nalezljivo energijo.

»Ko se je pojavilo ime Turbo Angels kot najava nastopa na enem od dogodkov, mi je pregorel telefon. Vprašanja: ali z Marjetko stojiva za tem, nekateri celo šokirani ob misli, če se nemara kar midva z Marjetko vračava v Turbo Angels, spet tretji navdušeni, da so že dolgo časa čakali na nekaj takega v Sloveniji. Lepa dekleta, harmonika, udarna energija, slovenska glasba,« nam je zaupal Raay.

Turbo Angels. FOTO: Arhiv Izvajalca

Pred več kot dvema desetletjema je slovensko glasbeno sceno zajel fenomen, ki ga je bilo težko spregledati. Harmonika je v kombinaciji s sodobnimi plesnimi ritmi, navihanimi besedili in drzno odrsko podobo osvojila tudi občinstvo, ki ga dotlej na veselicah ni bilo mogoče srečati. Turbo Angels in Atomik Harmonik so polnili plesišča, njihove skladbe pa so odmevale tako na podeželskih zabavah kot v diskotekah. Čeprav so se v poznejših letih pojavljali številni poskusi obuditve podobnega glasbenega sloga, je obdobje turbomanije ostalo svojevrsten fenomen slovenske popularne glasbe. Raay je prepričan, da so danes razmere na glasbeni sceni znova naklonjene takšni zgodbi.

»Po več kot dvajsetih letih od prvih Turbotov je napočil čas, da se vrnejo. Danes je vse skupaj še bolj aktualno, na glasbeni sceni je v tem žanru pomanjkanje novih obrazov, mladih deklet z odličnim glasom in energijo ter fantov, ki znajo zabavati množice, domača glasba z modernimi ritmi, navihana besedila, včasih celo malo preveč (smeh). Slovenska glasba ponovno doživlja velik razcvet in zdaj je pravi trenutek,« je prepričan glasbeni producent.

Novi turbo angelčki

Turbo Angels. FOTO: Arhiv Izvajalca

Kdo so torej mladi glasbeniki, ki jim je eden najuspešnejših slovenskih glasbenih producentov zaupal nadaljevanje te zgodbe Ženski del zasedbe predstavljata Savinjčankain Korošica. Svetlolaski bosta stopili v velike čevlje svojih predhodnic, njuna odrska podoba pa že na prvi pogled spominja na čase, ko je bila turbomanija na vrhuncu. Aneja sicer še zdaleč ni novinka v glasbenem svetu. Kalila se je kot spremljevalna vokalistka priin Petelinih, že nekaj let pa je v zakulisju tudi del ekipe Raayevih glasbenih projektov.

Med fanti bo občinstvo zagotovo prepoznalo Kevina, ki ga dobro poznajo predvsem ljubitelji priljubljenih Polkaholikov. Tem se zaradi novega glasbenega projekta ne bo odrekel, bo pa odslej razpet med dve zasedbi. »Pevca si delimo s Polkaholiki. Kevin je pri Polkaholikih pevec in kitarist, po novem pa tudi član Turbo Angelsov,« nam je pojasnil Raay. Nova generacija Turbo Angelsov pa ima še eno posebnost. Čeprav bodo na odru praviloma štirje glasbeniki, zasedbo sestavlja kar pet članov. Raay je namreč med pripravami našel dva harmonikarja, ki se jima ni želel odreči.

Turbo Angels. FOTO: Arhiv Izvajalca

To sta Alex in David, Dolenjec in Štajerec, ki se bosta na nastopih izmenjevala. Odločitev, da v zasedbi obdrži oba, je Raay pospremil tudi s precej hudomušno razlago. »Oba sta bila pri nas v zadnjem obdobju priprav in avdicij. Nobenemu se nismo hoteli odreči – po drugi strani vem, da bo zagotovo vsaj eden prišel na nastop,« se je zasmejal. Novi Turbo Angels bodo v prihodnjih dneh predstavili kar dve skladbi in dva videospota. Naslova Gmajna in Naj se dviga že nakazujeta, da bodo ostali zvesti glasbenemu slogu, s katerim so njihovi predhodniki nekoč osvajali slovenska plesišča.

Turbo Angels. FOTO: Arhiv Izvajalca

Nove angelčke bomo v prihodnjih dneh lahko spremljali tudi na televizijskih zaslonih in v zabavnih oddajah, pred občinstvo pa bodo stopili ravno v najbolj prazničnem in zabav polnem mesecu leta. Glede na odzive, ki jih je sprožila že sama omemba njihovega imena na koncertnem plakatu, se zdi, da je Slovenija več kot pripravljena na novo turbomanijo.