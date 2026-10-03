Raayeva sestra sporočila veliko novico: pridružila se je tem znanim Slovencem (VIDEO)

Pevka in igralka namiznega tenisa Aleksandra Vovk, mlajša sestra glasbenika in producenta Raaya, je poleti zaprla pomembno poglavje svojega življenja. 26-letnica je namiznemu tenisu posvetila kar dve desetletji, zdaj pa se je odločila, da tekmovalno športno pot zaključi. Dolga leta je bila članica avstrijskega kluba SCO Bodensdorf, s katerim je dosegala odmevne rezultate, ekipa pa je pred dnevi osvojila že četrti zaporedni naslov koroških ekipnih prvakov. Aleksandra je bila pomemben del uspešne zasedbe, a očitno je začutila, da je čas za novo poglavje. »Dragi namizni tenis, zadnjih 20 let si bil moje življenje,« je zapisala ob slovesu in se športu zahvalila za vse lekcije, ki ji jih je dal. Med njimi je izpostavila potrpežljivost, premislek pred dejanji, predvidevanje različnih razpletov in predvsem sposobnost, da se za svoje cilje bori z vsem, kar ima. Čeprav se od tekmovalnega igranja poslavlja, pravi, da bo namizni tenis vedno ostal del nje. »Vem, da je čas, da zaključim to poglavje in sprejmem naslednje.«

Dobrodošla v ekipi!

In zdaj je jasno, kam jo je zanesla nova pot. Aleksandra se je namreč pridružila priljubljeni slovenski skupini Polkaholiki, ki je razkrila, da sta v ekipo prišla dva nova člana. »Dobrodošla v ekipi, Aleksandra in Gašper mlajši!« so zapisali ob videu, na katerem sta se nova člana že predstavila. Za Aleksandro prestop na glasbeni oder sicer ni povsem nepričakovan, saj se je v preteklosti že preizkusila v petju, zdaj pa je očitno prišel čas, da glasbi nameni še precej več prostora. Športno tekmovalnost bo tako zamenjala z odrskimi nastopi, treninge pa z vajami in koncerti. Njena odločitev pomeni velik zasuk za 26-letnico, ki je večji del življenja posvetila loparju in tekmovanjem.

Ponosen bratec Aleš Vovk

S prav posebno objavo pa se je javil tudi Aleš Vovk - Raay, ki je Aleksandrin brat. »Še nekaj mesecev nazaj se mi sanjalo ni, da bom lahko rekel: dobrodošla v POLKAHOLIKE, dobrodošla v Raay Music, sis’.« je zapisal na Instagram in objavil nekaj skupnih fotografij. Zraven pa je dodal še čustven moment, ko je skrivnostno zapisal: »Sej veš, kdo naju gleda od tam gor… s ponosom, a ne?« V novem poglavju ji bo zagotovo koristilo tudi vse, kar jo je naučil šport, od discipline do vztrajnosti. Za Aleksandro se tako začenja povsem nova zgodba, tokrat z mikrofonom v roki in glasbo pred občinstvom.