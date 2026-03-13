Rade Šerbedžija z glasbo in poezijo navdušil občinstvo v Črnomlju

V Kulturnem domu Črnomelj je pred dnevi premierno nastopil izjemen umetnik Rade Šerbedžija – igralec, pesnik in glasbenik z bogato mednarodno kariero, ki že desetletja prepleta poezijo, šanson in intimno pripoved. S svojim prepoznavnim glasom in izrazito odrsko karizmo je ustvaril večer, v katerem sta se glasba in poezija prelivali v pristno umetniško doživetje. Skupaj z glasbeno zasedbo Zapadni kolodvor je pripravil koncertni večer, poln čustev, mediteranske topline in subtilnega humorja.

Rade Šerbedžija z županom Občine Črnomelj Andrejem Kavškom FOTOGRAFIJI: osebni arhiv

V program je uvrstil izbor avtorskih skladb, uglasbene poezije in brezčasnih melodij, ki so poslušalce popeljale skozi osebne zgodbe ter univerzalne teme ljubezni, domovine, spominov in minevanja časa. Šerbedžija je večer oblikoval kot preplet glasbe, poezije in pripovedi, s katerimi je občinstvu približal tudi drobce iz svojega umetniškega in življenjskega sveta. Občinstvo je večkrat nagovoril z iskrenimi in duhovitimi zgodbami, ki so večeru dodale posebno intimno noto. Koncert je posvetil svojemu prijatelju, pokojnemu igralcu Radku Poliču - Racu, ki se je rodil v Črnomlju. S tem poklonom je večer dobil tudi ganljiv spominski poudarek.