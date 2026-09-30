Radijska voditeljica žaluje: »Zbogom mami ...« (FOTO)

Radijska voditeljica Nina Cestnik Pavlič je svoje sledilce pretresla z žalostno novico. Sporočila je, da je umrla njena mama Zinka Pavlič, ob tem pa zapisala nekaj ganljivih besed, s katerimi se je poslovila od nje. »In pride dan, ko zate sonce več ne vzide ... Zbogom mami,« je zapisala ob fotografiji in dodala datum rojstva ter smrti svoje mame: Zinka Pavlič, 31. 10. 1958–29. 9. 2026. Ob težki izgubi ji iskreno sožalje izrekamo tudi iz našega uredništva.

Nina Cestnik Pavlič je ena bolj prepoznavnih radijskih voditeljic pri nas, njena pot pred mikrofonom pa se je začela že pred več kot dvema desetletjema. Leta 2004 je bila še študentka, ki so jo zanimali mediji, ko se je udeležila avdicije na Radiu Veseljak. Takratni urednik Franci Peternel je prepoznal njen talent in voljo do radijskega dela ter jo začel učiti radijskega govora in tehničnega znanja. Prvega avgusta 2004 je stopila pred mikrofon v samostojnem programu in tako začela svojo dolgo radijsko pot. Svoje prve korake je naredila v oddaji Jutranja budnica, kjer je poslušalce pozdravljala že zgodaj zjutraj. Takrat so voditelji sami skrbeli tudi za glasbo in upravljanje mešalne mize, zato je bilo delo še posebej zahtevno. Pozneje je Nina oddaje vodila v različnih ekipah in pravi, da so ji prav vsi sovoditelji pustili lepe spomine. Med njimi je bil tudi Klemen Bunderla, s katerim sta skupaj vodila celo silvestrski program in poslušalce pospremila v leto 2015.

Nina Cestnik Pavlič je voditeljica in novinarka na Veseljaku. FOTO: Osebni Arhiv

Poleg radia jo lahko spremljamo tudi na televizijskih zaslonih, kjer s svojo energijo in nasmehom že leta lepša dneve številnim gledalcem. Zdaj pa je pred njo težko osebno obdobje, ko se poslavlja od svoje mame in se spopada z bolečino ob izgubi najbližje osebe.