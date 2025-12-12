Radio 1 napoveduje največjega do zdaj!

18. in 19. decembra se bo Mestni trg v Ljubljani spremenil v največje srce Slovenije. Jutranji radijski voditelji Denis Avdić, Miha Deželak, Anja H. Ramšak in Lara Tošić bodo tudi letos pokazali, kaj pomeni brezmejna predanost – 28 ur bodo zbirali sredstva za družine, ki so se znašle v stiski, mnoge med njimi celo na robu preživetja. Oni so glas teh družin, ki pomoč najbolj potrebujejo. A najpomembnejši glas v tej zgodbi je glas poslušalcev – vseh dobrih ljudi, ki s svojimi prispevki dokazujejo, da slovenska solidarnost ne pozna meja.

Pošlji POMAGAM5 ali POMAGAM10 na 1919!

»Leta, ki jih imamo za sabo, so dokaz, da Slovenija zna stopiti skupaj. Ni pomembno, koliko kdo prispeva – pomembno je, da ljudje pridejo z namenom pomagat. Ko se to zgodi, začnejo padati zidovi. Dejstvo je, da brez dobrih ljudi maraton ne more obstajati. Tukaj smo zaradi tistih, ki so pripravljeni pomagati tistim, ki to najbolj potrebujejo,« pravi Avdić. V četrtek, 18. decembra, ob 18.30 se bodo preselili na Kongresni trg, ki bo zažarel v najmočnejšem decembrskem utripu. Na odru se bodo zvrstili Dejan Dogaja & Band, Firbci, Uroš & Tjaša, Popstars Reunited, Flirrt, Agropop. Dobrodelni koncert je eden najlepših decembrskih dogodkov, letos pa obljublja spektakel.