Javna izmenjava besed med slovenskim raperjem Leopoldom I. in poslanko Katjo Kokot je dobila novo nadaljevanje. Kot smo že poročali, je Kokot na Facebooku delila skladbo Dober tek, ki jo je Leopold I. posnel s skupino DEMM. Glasbenik se je na njeno objavo odzval z ostrimi besedami . »Katja Kokot se je našla. V pesmi, ki sem jo napisal med drugim tudi zanjo. Pa dober tek. Želim vam, da skupaj s to vlado čim prej letite iz parlamenta,« je zapisal.

Poslanka mu je odgovorila, da ni del trenutne vlade, in mu kljub njegovim besedam čestitala za skladbo ter izrazila navdušenje nad njegovim ustvarjanjem. Toda Leopold I. je vztrajal pri svojem stališču. »Ne deliti naših pesmi. Vidim, da ste tudi to že izbrisali s svojega profila, pravilno. Na naših koncertih niste dobrodošli. Dober tek.«

V odgovor na kritiko dobila svojo skladbo

V dogajanje se je zdaj vključil Kristjan Šmigoc, ki je poslanki v odgovor na kritiko napisal skladbo. Kokotova se mu je na družbenih omrežjih javno zahvalila in ob tem napovedala, da njunega glasbenega sodelovanja očitno še ni konec. »Naslednji bo najin avtorski komad. Game on,« je zapisala na družbenem omrežju X.