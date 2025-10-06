Razgaljena in zaljubljena! Poslanec NSi s soprogo praznoval v Savudriji (FOTO)

Poslanec in vodja poslanske skupine Nove Slovenije, nekdanji minister in nekdanji predsedniški kandidat Janez Ciglar Kralj, je ta konec tedna praznoval prav posebno obletnico. S soprogo Klavdijo, s katero ju veže že četrt stoletja skupne poti, sta se za praznovanje odpravila na morje. Natančneje v Savudrijo, kjer sta se, kot razkriva, pogumno namočila v že precej hladnem oktobrskem morju.

j FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Ljubeča zgodba, ki traja že 25 let

Ciglar Kralj in njegova soproga veljata za tesno povezan par. Klavdija je že pred časom v javnosti zaupala, da sta sorodni duši, ki znata skupaj preživljati čas. Ne le ob plesu, temveč tudi ob pomembnih življenjskih mejnikih. Eden takšnih ju je ujel prav ta konec tedna.

Na družbenih omrežjih je Janez Ciglar Kralj objavil serijo fotografij z njunega izleta in pod njimi zapisal ganljiv zapis, ki odraža moč in toplino njune zveze:

»Pred 25 leti v Ivarčkem jezeru nisva ravno plavala ... Najino zgodnje praznovanje tega četrt stoletja pa mi potrjuje, da sva:

polna življenja, zvesta, pripravljena odpuščati, hvaležna drug za drugega, pomlajena z otroki, pogumna, preizkušena, vztrajna, otroško preprosta in razposajena (kaj pa otrok vé, kakšna je temperatura morja oktobra)

Najin vikend v treh slikah.«

Z ženo Klavdijo, s katero bosta prihodnje leto praznovala 20 obletnico poroke, imata štiri otroke.