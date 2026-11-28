Da je Tadej Pogačar danes najbolje plačani kolesar na svetu, ni skrivnost. Precej manj znano pa je bilo, koliko je zaslužil na začetku svoje profesionalne kariere. Podrobnosti je zdaj za nizozemsko kolesarsko revijo WielerFlits razkril njegov agent Alex Carera. Pogačar je prvo profesionalno pogodbo z ekipo UAE Emirates podpisal poleti 2018, ko mu še ni bilo niti 20 let. Čeprav je že takrat veljal za enega največjih talentov svetovnega kolesarstva, so bile številke v njegovi pogodbi v primerjavi z današnjimi precej skromne.

Njegova letna plača je znašala 60.000 evrov oziroma 5000 evrov mesečno. Pogodba je predvidevala še dodatnih 20.000 evrov nagrade, če bi istega leta zmagal na Dirki prihodnosti (Tour de l'Avenir). Slovencu je to tudi uspelo.

Danes bi dobil petkrat več

Carera, ki prek svoje agencije zastopa več kot 140 kolesarjev, je pojasnil, da so mladi kolesarji v tistem obdobju ob podpisu prvih profesionalnih pogodb praviloma prejemali med 70.000 in 90.000 evrov letno. Danes je položaj povsem drugačen. Zmagovalec Dirke prihodnosti lahko po njegovih besedah danes podpiše pogodbo za 300.000 evrov na sezono, torej petkrat več, kot je znašala Pogačarjeva osnovna plača ob vstopu med profesionalce.

K temu je pripomogel tudi Pogačar sam. Skupaj z Belgijcem Remcom Evenepoelom je dokazal, da lahko izjemno nadarjeni mladeniči že zelo zgodaj posežejo po največjih uspehih. Ekipe so zato pripravljene vse globlje seči v žep, da bi si pravočasno zagotovile najbolj obetavne kolesarje.

Danes več kot 21.000 evrov na dan

Po poročanju specializiranega portala Cyclingnews naj bi Pogačar danes z osnovno letno plačo okoli osem milijonov evrov zasedal prvo mesto med najbolje plačanimi kolesarji na svetu. Če ta znesek preračunamo, to pomeni približno 667.000 evrov mesečno oziroma skoraj 22.000 evrov dnevno. Toliko, kot je nekoč znašala njegova celotna letna osnovna plača, danes zasluži v manj kot treh dneh.

Pri tem niso upoštevani morebitni dodatni prihodki iz osebnih sponzorskih pogodb in nagrad.