Slovenska ustvarjalca in igralca razkrila realnost industrije za odrasle, presenečeni boste nad zneski

Nova epizoda podkasta Tisti dnevi v mesecu ponuja iskren, neposreden in brezkompromisen vpogled v industrijo za odrasle – področje, o katerem se pogosto govori, a ga redko zares razumemo. Voditeljice Vesna Ban, Kaja Kovačič in Lara Tošić so tokrat gostile ustvarjalca in igralca v pornografski industriji Mr. Riddla ter Žigo Sedevčiča, ki ima za sabo izjemno raznoliko kariero – od igralca in režiserja do maserja, žigola in aktivista za pravice spolnih delavcev.

Moški so na začetku tudi petkrat slabše plačani kot ženske.

Eden najodmevnejših delov epizode se dotika vprašanja plačil v industriji za odrasle. Mr. Riddle pojasnjuje, da moški na začetku kariere za snemanje običajno prejmejo med 80 in 150 evri na prizor, medtem ko ženske za primerljivo delo zaslužijo tudi okoli 700 evrov ali več. Dodaja, da se lahko zaslužek s časom in prepoznavnostjo poveča: »Po enem letu, če si zelo uspešen model, lahko dosežeš višji rating in zaslužiš 200 evrov ali več na sceno.« Žiga Sedevčič ob tem opozarja, da razlike niso vedno enoznačne: »Ni nujno, da so moški vedno najmanj plačani – pri določenih produkcijah so honorarji lahko tudi višji kot pri ženskah.« S tem sogovornika odpirata širše vprašanje vrednotenja dela in dinamike ponudbe ter povpraševanja v industriji.

Epizoda odpira tudi tematiko spremljevalnih storitev. Po Žigovih besedah se cene začnejo pri približno 200 evrih na uro, pri čemer je običajno minimalni najem tri ure. Mr. Riddle poudarja, da takšne storitve ne pomenijo nujno spolnega odnosa: »Pogosto gre za druženje – pogovor, bližino, dotik.« Velik del povpraševanja izhaja iz potrebe po družbi, na primer ob poslovnih večerjah ali družabnih dogodkih. Kot pojasnjujeta gosta, so naročniki pogosto posamezniki, ki si želijo spremljevalca ali spremljevalke zaradi socialnega vidika, ne nujno zgolj intimnosti. Poseben poudarek sta namenila tudi razmeram v Sloveniji. Po Žigovih ocenah številne Slovenke delujejo v tujini kot spremljevalke ali plesalke, medtem ko naj bi tudi v Sloveniji vsakodnevno delovalo več sto oseb, povezanih s tovrstnim delom, pri čemer velik delež predstavljajo tujci. Te informacije so voditeljice pustile vidno presenečene in odprle dodatna vprašanja o regulaciji ter družbenem odnosu do te dejavnosti. Epizoda sicer odpira še številna vprašanja: kako posamezniki sploh vstopijo v to industrijo, kakšno je delo v ozadju snemanj ter kakšna je realnost, ki ostaja javnosti skrita. Kljub resnim temam pa pogovor ohranja tudi sproščen ton – gosta sta med drugim komentirala, v katere žanrske kategorije bi uvrstila voditeljice.