PODKAST

Slovenska ustvarjalca in igralca razkrila realnost industrije za odrasle, presenečeni boste nad zneski

Žiga Sedevčič in Mr. Riddle sta odkrito spregovorila o zaslužkih, spremljevalnih storitvah in realnosti industrije za odrasle.
Žiga Sedevčič in Mr. Riddle sta delila osebne izkušnje ter razbila nekatere stereotipe. FOTO: POSNETEK ZASLONA
K. G.
 15. 4. 2026 | 18:30
 15. 4. 2026 | 19:19
2:59
A+A-

Nova epizoda podkasta Tisti dnevi v mesecu ponuja iskren, neposreden in brezkompromisen vpogled v industrijo za odrasle – področje, o katerem se pogosto govori, a ga redko zares razumemo. Voditeljice Vesna Ban, Kaja Kovačič in Lara Tošić so tokrat gostile ustvarjalca in igralca v pornografski industriji Mr. Riddla ter Žigo Sedevčiča, ki ima za sabo izjemno raznoliko kariero – od igralca in režiserja do maserja, žigola in aktivista za pravice spolnih delavcev.

Moški so na začetku tudi petkrat slabše plačani kot ženske.

Eden najodmevnejših delov epizode se dotika vprašanja plačil v industriji za odrasle. Mr. Riddle pojasnjuje, da moški na začetku kariere za snemanje običajno prejmejo med 80 in 150 evri na prizor, medtem ko ženske za primerljivo delo zaslužijo tudi okoli 700 evrov ali več. Dodaja, da se lahko zaslužek s časom in prepoznavnostjo poveča: »Po enem letu, če si zelo uspešen model, lahko dosežeš višji rating in zaslužiš 200 evrov ali več na sceno.« Žiga Sedevčič ob tem opozarja, da razlike niso vedno enoznačne: »Ni nujno, da so moški vedno najmanj plačani – pri določenih produkcijah so honorarji lahko tudi višji kot pri ženskah.« S tem sogovornika odpirata širše vprašanje vrednotenja dela in dinamike ponudbe ter povpraševanja v industriji.

V ospredju pogovora so bili izkušnje, zaslužki in družbeni vidik tovrstnega dela. FOTO: POSNETEK ZASLONA
Epizoda odpira tudi tematiko spremljevalnih storitev. Po Žigovih besedah se cene začnejo pri približno 200 evrih na uro, pri čemer je običajno minimalni najem tri ure. Mr. Riddle poudarja, da takšne storitve ne pomenijo nujno spolnega odnosa: »Pogosto gre za druženje – pogovor, bližino, dotik.« Velik del povpraševanja izhaja iz potrebe po družbi, na primer ob poslovnih večerjah ali družabnih dogodkih. Kot pojasnjujeta gosta, so naročniki pogosto posamezniki, ki si želijo spremljevalca ali spremljevalke zaradi socialnega vidika, ne nujno zgolj intimnosti. Poseben poudarek sta namenila tudi razmeram v Sloveniji. Po Žigovih ocenah številne Slovenke delujejo v tujini kot spremljevalke ali plesalke, medtem ko naj bi tudi v Sloveniji vsakodnevno delovalo več sto oseb, povezanih s tovrstnim delom, pri čemer velik delež predstavljajo tujci. Te informacije so voditeljice pustile vidno presenečene in odprle dodatna vprašanja o regulaciji ter družbenem odnosu do te dejavnosti. Epizoda sicer odpira še številna vprašanja: kako posamezniki sploh vstopijo v to industrijo, kakšno je delo v ozadju snemanj ter kakšna je realnost, ki ostaja javnosti skrita. Kljub resnim temam pa pogovor ohranja tudi sproščen ton – gosta sta med drugim komentirala, v katere žanrske kategorije bi uvrstila voditeljice.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
