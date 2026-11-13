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Razkrivamo! Gašper Širovnik je preveril, ali sta z Anjo Širovnik v sorodu (FOTO)

Finalist Otoka ljubezni Adria je za Slovenske novice spregovoril o nenavadnem naključju, skupni prihodnosti in načrtovani selitvi.
Gašper Širovnik FOTO: Pop Tv

Gašper Širovnik FOTO: Pop Tv

Gašper in Anja. FOTO: Osebni Arhiv

Gašper in Anja. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Gašper Širovnik FOTO: Pop Tv
Gašper in Anja. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 13. 11. 2026 | 09:37
 13. 11. 2026 | 09:37
7:04
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V resničnostni šov Otok ljubezni Adria je vstopil brez velikih pričakovanj, iz njega pa odšel zaljubljen in bogatejši za izkušnjo, ki mu je, kot pravi, spremenila pogled na odnose. Gašper Širovnik je skupaj z Anjo Širovnik osvojil drugo mesto, čeprav si na začetku ni niti predstavljal, da se bo njuna zgodba razvila tako daleč. V pogovoru za Slovenske novice je razkril, kako se je njun odnos razvijal po koncu snemanja, kdaj nameravata zaživeti pod isto streho in ali je Anja tista, s katero si predstavlja družino.

»Za sodelovanje sem se odločil, ker sem si želel nove izkušnje in stopiti iz cone udobja. Seveda sem si želel tudi najti ljubezen, vendar si iskreno nisem predstavljal, da jo bom dejansko našel,« nam je zaupal. Presenetila ga je tudi uvrstitev v finale, še posebej zato, ker sta bila z Anjo oba predstavnika Slovenije. »Ravno zato mi ta dosežek pomeni še toliko več.« Njuna ljubezenska zgodba se sicer ni začela povsem brez zapletov. Gašper je bil sprva v paru z Mili, a je že ob prvih srečanjih z Anjo začutil, da bi se med njima lahko razvilo nekaj več. »Že od začetka sem vedel, da imava z Anjo potencial za nekaj več, vendar sem bil takrat v drugem paru, zato nisem želel raziskovati, ali je med nama lahko kaj več kot prijateljstvo,« je pojasnil. Ko sta vendarle postala par, je hitro ugotovil, da ju povezuje nekaj posebnega.

Gašper in Anja. FOTO: Osebni Arhiv
Gašper in Anja. FOTO: Osebni Arhiv
Njuno zbliževanje je med tekmovalci povzročilo tudi precej razburjenja. Gledalci so lahko spremljali trenutke, ko so čustva prevladala nad razumom, Gašper pa je v enem od sporov z Anjo reagiral precej burno. Danes priznava, da na svoj odziv ni ponosen. »V tistem trenutku sem bil poln čustev, saj sem imel že ves dan različna nesoglasja in prepire. Ko sem nato od drugih slišal, da se o meni nekaj govori, sem odreagiral preveč burno. Žal mi je za besede, ki sem jih izrekel.« Kot pravi, sta nesoglasje hitro razrešila, sam pa se ji je iskreno opravičil.

Naučila ga je obvladovati čustva

Prav odnos z Anjo naj bi pomembno vplival tudi na njegovo osebnostno rast. »Velikokrat so mi ljudje povedali, da so opazili, koliko sem se skozi šov spremenil, in me za to tudi pohvalili. Definitivno bi rekel, da sem osebnostno napredoval, predvsem pri obvladovanju svojih čustev in odzivanju v določenih situacijah,« nam je povedal. Največ zaslug za to pripisuje prav svoji izbranki. »Verjamem, da ob sebi ne bi mogel imeti boljše osebe, saj me zna pomiriti, razumeti in iz mene izvabiti najboljše.«

Zanimivo je tudi naključje, da imata zaljubljenca enak priimek. Gašper nam je zaupal, da sta oba že preverila, ali sta morda v sorodu. Sam se je o tem pozanimal že pred leti, saj je na fakulteti študiral z Anjinima najboljšima prijateljicama, Anja pa je to preverila še pred vstopom v vilo. »Meni je to naključje prav simpatično, še posebej zato, ker vem, da je Anja že večkrat povedala, da ob poroki ne bi želela spremeniti svojega priimka,« je povedal.

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv

Selitev je že v načrtu

Čeprav sta šov končala na drugem mestu, Gašper poudarja, da sta se počutila kot zmagovalca. »Ne glede na končno uvrstitev sva imela občutek, da sva že zmagala, saj sva v šovu našla drug drugega.« Njuna zveza se nadaljuje tudi zunaj televizijskih kamer, zaljubljenca pa že načrtujeta skupno življenje v Ljubljani. »Sam se trenutno še nisem vrnil v Slovenijo, Anja pa je bila tam le en dan zaradi intervjujev. Ko se bodo stvari nekoliko umirile, se bo Anja preselila v Ljubljano,« nam je razkril.

O skupnem življenju sta se že pogovarjala, selitev pa se jima zdi povsem naravno nadaljevanje razmerja. Kot pravi, sta v vili praktično že živela skupaj, tudi po koncu šova pa vsak dan preživljata drug ob drugem. Pomemben korak sta naredila tudi pri spoznavanju družin. Gašper je že spoznal vse Anjine najbližje, njenega očeta pa je srečal že med snemanjem. Anja je medtem spoznala njegovo mamo in sestro, z očetom pa se je že pogovarjala po telefonu. »Zelo veliko mi pomeni, da se vsi tako dobro razumemo in da naju najini družini podpirata.«

Povedal ji je, da jo ljubi

Med zadnjim romantičnim zmenkom je Gašper Anji obljubil nekaj, kar je pritegnilo precej pozornosti – da si bo dal tetovirati njeno ime. Je šlo zgolj za romantično gesto ali namerava obljubo tudi izpolniti? »Na začetku je šlo bolj za šalo, ampak kdo ve, mogoče se je vmes že kaj zgodilo. Spremljajte moja družbena omrežja in boste izvedeli,« je ostal skrivnosten. Ob tem poudarja, da v ljubezni sicer ni človek prenagljenih odločitev. »Tudi z Anjo nikamor ne hitiva, ampak pustiva, da se stvari razvijajo naravno.« Priznava pa, da so razmere v resničnostnem šovu drugačne kot v vsakdanjem življenju, saj tekmovalci skupaj preživijo praktično ves dan in se zato lahko precej hitreje zbližajo.

Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Širovnik in Gašper. FOTO: Osebni Arhiv
V enem od pogovorov je presenetil tudi z izjavo, da si želi kar sedem otrok, medtem ko ima Anja glede številčne družine nekoliko drugačne predstave. Zdaj pojasnjuje, da je bilo sedem otrok deloma mišljenih v šali, čeprav si velike družine zares želi. »Ne želim preveč načrtovati stvari za pet ali deset let vnaprej, saj raje živim v trenutku in pustim, da se življenje razvija po svoje.« Gašper je v šovu spregovoril tudi o tem, da je v preteklih razmerjih težko izgovoril besedi »ljubim te«. Kot nam je pojasnil, svojih čustev nikoli ni najlažje izražal z besedami, temveč jih je raje dokazoval z dejanji. Je bilo pri Anji drugače?

»Tudi Anji vsak dan poskušam pokazati, koliko mi pomeni. Seveda sem ji že povedal, da jo ljubim,« nam je razkril. O njuni skupni prihodnosti govori z optimizmom. »Verjamem, da imava pred seboj zelo lepo prihodnost, saj ima vse lastnosti in vrednote, ki jih iščem pri partnerici. Vsekakor je oseba, s katero si lahko predstavljam dolgoročno zvezo in tudi skupno družino.« Pred vstopom v šov se je Gašper profesionalno ukvarjal s košarko, pozneje pa se je posvetil delu vodje trgovine in osebnega trenerja. Šport ostaja pomemben del njegovega življenja, zato namerava tudi v prihodnje nadaljevati delo na področju fitnesa in osebnega trenerstva. Ali mu je televizijska prepoznavnost odprla še kakšna druga vrata, za zdaj ne želi izdati. »Kar zadeva druge priložnosti in načrte za prihodnost, pa boste morali spremljati moja družbena omrežja. Lahko vam obljubim, da se pripravlja še veliko zanimivih stvari,« je zaključil.

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