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NOVA VODITELJICA

Razkrivamo novo sovoditeljico Denisa Avdića: izdala jo je ura (VIDEO)

Če so naše detektivske sposobnosti pravilne, potem se na radio vrača ta priljubljena voditeljica.
Ura na roki skrivnostne prijateljice ...FOTO: Faccebook
Ura na roki skrivnostne prijateljice ...FOTO: Faccebook
P. K.
 1. 9. 2026 | 14:00
 1. 9. 2026 | 14:24
1:59
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Anja Ramšak se poslavlja od radijskega mikrofona in odhaja na porodniški dopust, zato bo ob Denisu, Lari Tošić in Mihi Deželaku kmalu sedla nova sovoditeljica. Na radiu so za zdaj razkrili le, da nova članica ekipe pravi, da ima občutek, kot da se »vrača domov«, njene identitete pa še niso uradno potrdili.

Poslušalci so zato hitro začeli ugibati, kdo bi lahko prevzel Anjino mesto, in domišljiji res niso pustili proste poti. Med predlogi so se pojavila tudi imena Ivjane Banić, Angelce Likovič, Jane Morelj in Miše Molk. A največ komentarjev se vendarle nagiba k eni osebi – Oti Širca Roš. Poslušalci so šli celo tako daleč, da so primerjali podrobnosti na objavljenih fotografijah in kot »dokazni material« izpostavili uro ter prstan na roki skrivnostne voditeljice.

...se ujema z Uro simpatične Ote. FOTO: Instagram
...se ujema z Uro simpatične Ote. FOTO: Instagram
Ura na roki skrivnostne prijateljice ...FOTO: Faccebook
Ura na roki skrivnostne prijateljice ...FOTO: Faccebook

Je skrivnostna novinka res Ota Širca Roš?

Če gre sklepati po teh drobnih namigih, bi bila lahko nova sovoditeljica prav Ota Širca Roš, ki ji radijski svet nikakor ni tuj. V preteklosti se je že kalila na radijskih postajah, delala je na radiu Antena, zadnja leta pa so jo gledalci spremljali predvsem v oddaji POP In. Če se je poslovila od televizijskih ekranov in jih zamenjala za radijski mikrofon bo znano kmalu. 

Prav zato se številnim zdi precej pomenljiv tudi namig, da ima občutek, kot da se vrača domov. Za zdaj sicer ostaja pri domnevah, saj radio imena nove sovoditeljice uradno še ni razkril. A poslušalci so očitno že opravili svojo malo preiskavo in večina s prstom kaže prav proti Oti. Bo njihov občutek pravilen? Odgovor bo očitno znan zelo kmalu, do takrat pa ostajata ura in prstan najbolj vroča namiga v tej radijski uganki.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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