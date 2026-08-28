Razkrivamo: Priljubljenega šova Slovenija ima talent ne bo

Ene najbolj pričakovanih jesenskih oddaj na Pop TV ne bo na sporedu, čeprav jo je televizijska hiša vse od pomladi intenzivno oglaševala kot eno od osrednjih jesenskih vsebin. »Nova, že 11. sezona, ne prinaša le svežih talentov, temveč tudi pomembne spremembe v sami zasedbi oddaje. Obetajo se novosti za žirantsko mizo, gledalci pa bodo spremljali tudi povsem nov voditeljski par. Po kar dveh letih premora se bomo to jesen znova smejali, jokali in navduševali ob spremljanju novih talentov. Nova sezona pa prinaša tudi spremembe, saj se od oddaje poslavlja dolgoletni voditelj Peter Poles,« so marca zapisali televizijci. O nepričakovanem preobratu pa gledalcem, ki so mesece spremljali napovedi in oglaševanje nove sezone, televizijska hiša ni namenila obvestila o spremembi termina.

Na POP TV so se odločili v napovedani novi sezoni šova oblikovati novo zasedbo žirantov, ob Pahorju in Ladu Bizovičarju sta se za promo material fotografirali še Nuška Drašček in pevka Alya FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv

Po naših neuradnih informacijah naj bi prišlo do nepredvidenega zasuka na najvišji ravni vodenja medijske hiše Pro Plus. Vmešala naj bi se izvršna direktorica družbe Pro Plus, Stella Litou, ki naj bi jo nekaj zmotilo. Kaj točno je sprožilo ostro ukrepanje, ni znano, posledica pa je, da je bila celotna sezona izbrisana iz jesenske programske sheme in, menda, prestavljena v spomladanske mesece prihodnjega leta.

Obveščeni tik pred zdajci

Enajsto sezono naj bi vodila Sašo Stare in Melani Mekicar. Največ pozornosti je požela napoved nove žirantske zasedbe in med njimi je bil največje presenečenje zagotovo nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Slednji je svoje sledilce na družbenih omrežjih sprva obveščal o novi vlogi, tako kot tudi drugi, nato je sledil molk. Ob Pahorju naj bi v žirantske stole sicer sedli še pevki Alya in Nuška Drašček, edini žirant iz preteklih sezon pa ostaja Lado Bizovičar.

Nekaj avdicij za novo sezono šova Slovenija ima talent so že posneli, žiranti pa so med snemanji že pritisnili tudi na zlate gumbe. Prvega v sezoni je podelil prav Borut Pahor, ki se je na žirantskem stolu očitno dobro znašel in med snemanjem tudi zabaval in plesal. FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv

Avdicije za novo sezono so začeli snemati že spomladi. Namesto pričakovane napovedi datuma premiere pa je zdaj sledila sprememba. Po informacijah Slovenskih novic naj bi tisti, ki jih zadeva neposredno zadeva, prejeli sporočilo, da po odločitvi vodstva, oddaje letos jeseni ne bo na sporedu.

S Pop TV so nam pojasnili, da so predvajanje nove sezone šova prestavili na začetek prihodnjega leta. Kot pravijo, gre za programsko odločitev, s katero želijo v prihodnjih mesecih čim bolje razporediti programske prioritete. »Avdicijski del nove sezone je sicer že posnet, projekt pa se nadaljuje po prilagojeni časovnici,« so pojasnili.

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