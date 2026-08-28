  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPRIČAKOVANO

Razkrivamo: Priljubljenega šova Slovenija ima talent ne bo

Namesto pričakovane napovedi datuma premiere je pred dnevi prišlo do nepričakovane spremembe.
Tako kot je presenetila novica, da bo med žiranti šova Slovenija ima talent tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor, je zdaj presenetila še odločitev, da so oddajo umaknili z jesenskega programa. FOTO: Rok Mlinar/pop Tv

Tako kot je presenetila novica, da bo med žiranti šova Slovenija ima talent tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor, je zdaj presenetila še odločitev, da so oddajo umaknili z jesenskega programa. FOTO: Rok Mlinar/pop Tv

Na POP TV so se odločili v napovedani novi sezoni šova oblikovati novo zasedbo žirantov, ob Pahorju in Ladu Bizovičarju sta se za promo material fotografirali še Nuška Drašček in pevka Alya FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv

Na POP TV so se odločili v napovedani novi sezoni šova oblikovati novo zasedbo žirantov, ob Pahorju in Ladu Bizovičarju sta se za promo material fotografirali še Nuška Drašček in pevka Alya FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv

Nekaj avdicij za novo sezono šova Slovenija ima talent so že posneli, žiranti pa so med snemanji že pritisnili tudi na zlate gumbe. Prvega v sezoni je podelil prav Borut Pahor, ki se je na žirantskem stolu očitno dobro znašel in med snemanjem tudi zabaval in plesal. FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv

Nekaj avdicij za novo sezono šova Slovenija ima talent so že posneli, žiranti pa so med snemanji že pritisnili tudi na zlate gumbe. Prvega v sezoni je podelil prav Borut Pahor, ki se je na žirantskem stolu očitno dobro znašel in med snemanjem tudi zabaval in plesal. FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv

Tako kot je presenetila novica, da bo med žiranti šova Slovenija ima talent tudi nekdanji predsednik republike Borut Pahor, je zdaj presenetila še odločitev, da so oddajo umaknili z jesenskega programa. FOTO: Rok Mlinar/pop Tv
Na POP TV so se odločili v napovedani novi sezoni šova oblikovati novo zasedbo žirantov, ob Pahorju in Ladu Bizovičarju sta se za promo material fotografirali še Nuška Drašček in pevka Alya FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv
Nekaj avdicij za novo sezono šova Slovenija ima talent so že posneli, žiranti pa so med snemanji že pritisnili tudi na zlate gumbe. Prvega v sezoni je podelil prav Borut Pahor, ki se je na žirantskem stolu očitno dobro znašel in med snemanjem tudi zabaval in plesal. FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv
Moni Černe
 28. 8. 2026 | 09:17
 28. 8. 2026 | 10:58
2:47
A+A-

Ene najbolj pričakovanih jesenskih oddaj na Pop TV ne bo na sporedu, čeprav jo je televizijska hiša vse od pomladi intenzivno oglaševala kot eno od osrednjih jesenskih vsebin. »Nova, že 11. sezona, ne prinaša le svežih talentov, temveč tudi pomembne spremembe v sami zasedbi oddaje. Obetajo se novosti za žirantsko mizo, gledalci pa bodo spremljali tudi povsem nov voditeljski par. Po kar dveh letih premora se bomo to jesen znova smejali, jokali in navduševali ob spremljanju novih talentov. Nova sezona pa prinaša tudi spremembe, saj se od oddaje poslavlja dolgoletni voditelj Peter Poles,« so marca zapisali televizijci. O nepričakovanem preobratu pa gledalcem, ki so mesece spremljali napovedi in oglaševanje nove sezone, televizijska hiša ni namenila obvestila o spremembi termina.

Na POP TV so se odločili v napovedani novi sezoni šova oblikovati novo zasedbo žirantov, ob Pahorju in Ladu Bizovičarju sta se za promo material fotografirali še Nuška Drašček in pevka Alya FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv
Na POP TV so se odločili v napovedani novi sezoni šova oblikovati novo zasedbo žirantov, ob Pahorju in Ladu Bizovičarju sta se za promo material fotografirali še Nuška Drašček in pevka Alya FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv

Po naših neuradnih informacijah naj bi prišlo do nepredvidenega zasuka na najvišji ravni vodenja medijske hiše Pro Plus. Vmešala naj bi se izvršna direktorica družbe Pro Plus, Stella Litou, ki naj bi jo nekaj zmotilo. Kaj točno je sprožilo ostro ukrepanje, ni znano, posledica pa je, da je bila celotna sezona izbrisana iz jesenske programske sheme in, menda, prestavljena v spomladanske mesece prihodnjega leta. 

Obveščeni tik pred zdajci

Enajsto sezono naj bi vodila Sašo Stare in Melani Mekicar. Največ pozornosti je požela napoved nove žirantske zasedbe in med njimi je bil največje presenečenje zagotovo nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Slednji je svoje sledilce na družbenih omrežjih sprva obveščal o novi vlogi, tako kot tudi drugi, nato je sledil molk. Ob Pahorju naj bi v žirantske stole sicer sedli še pevki Alya in Nuška Drašček, edini žirant iz preteklih sezon pa ostaja Lado Bizovičar

Nekaj avdicij za novo sezono šova Slovenija ima talent so že posneli, žiranti pa so med snemanji že pritisnili tudi na zlate gumbe. Prvega v sezoni je podelil prav Borut Pahor, ki se je na žirantskem stolu očitno dobro znašel in med snemanjem tudi zabaval in plesal. FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv
Nekaj avdicij za novo sezono šova Slovenija ima talent so že posneli, žiranti pa so med snemanji že pritisnili tudi na zlate gumbe. Prvega v sezoni je podelil prav Borut Pahor, ki se je na žirantskem stolu očitno dobro znašel in med snemanjem tudi zabaval in plesal. FOTO: Rok Mlinar, Pop Tv

Avdicije za novo sezono so začeli snemati že spomladi. Namesto pričakovane napovedi datuma premiere pa je zdaj sledila sprememba. Po informacijah Slovenskih novic naj bi tisti, ki jih zadeva neposredno zadeva, prejeli sporočilo, da po odločitvi vodstva, oddaje letos jeseni ne bo na sporedu. 

S Pop TV so nam pojasnili, da so predvajanje nove sezone šova prestavili na začetek prihodnjega leta. Kot pravijo, gre za programsko odločitev, s katero želijo v prihodnjih mesecih čim bolje razporediti programske prioritete. »Avdicijski del nove sezone je sicer že posnet, projekt pa se nadaljuje po prilagojeni časovnici,« so pojasnili.

Preberite tudi: Borut Pahor spregovoril o novi vlogi žiranta: poglejte, česa ga je najbolj strah (VIDEO)

 
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Slovenija ima talentPop TVBorut PahorPro PlusNuška DraščekAlyatelevizijska oddajaresničnostni šov
ZADNJE NOVICE
11:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
DRUŽINSKI DOPUST SE JE SPREMENIL V TRAGEDIJO

Po eksploziji apartmaja v Italiji umrl 46-letni Slovenec, žena in hči v kritičnem stanju (VIDEO)

Tragedija se je zgodila v kraju Mileto v Kalabriji. Po prvih ugotovitvah naj bi eksplozijo povzročila plinska jeklenka, ogenj pa je zajel stanovanje.
28. 8. 2026 | 11:34
11:33
Bulvar  |  Domači trači
ALTERNATIVNE OBLIKE BIVANJA

To je Slovenka Jasna, ki živi na jadrnici: »Še vedno vsak dan pogledam vreme!«

Jasna Tuta je štiri stene zamenjala za širno morje.
28. 8. 2026 | 11:33
11:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVO

Pretresljive podrobnosti tragedije na primorki: med tremi mrtvimi dva otroka

Makedonski mediji poročajo, da sta bila med umrlimi dva mladoletna otroka, tretja žrtev pa je bila odrasla oseba.
28. 8. 2026 | 11:29
11:00
Lifestyle  |  Polet
POZORNOST VELJA

Te navade lahko zmanjšajo tveganje za raka prostate

Nekaj preprostih sprememb, ki jih lahko uvedete vsak dan.
Miroslav Cvjetičanin28. 8. 2026 | 11:00
10:54
Novice  |  Slovenija
BRDO PRI KRANJU

Nataša Pirc Musar: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države

Na Brdu pri Kranju je predsednica republike slovenskim diplomatom predstavila svoje poglede na smer slovenske zunanje politike.
28. 8. 2026 | 10:54
10:45
Novice  |  Slovenija
SOLINARSTVO JE POKLIC

Solinar ve, kdaj je pravi trenutek za pobiranje (FOTO)

Sezono bodo ta konec tedna sklenili z 22. Solinarskim praznikom. Več zanimanja za ta poklic.
Janez Mužič28. 8. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki