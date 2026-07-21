Raznežena Ana Roš: »Včasih ti življenje podari neverjetna darila« (FOTO)

Ana Roš ni le ena najboljših chefinj na svetu, ampak tudi predana in ponosna mama krasnima sinu in hčerki. Svit in Eva Klara sta se Ani Roš rodila v zakonu z nekdanjim možem Valterjem Kramarjem, od staršev pa sta, kot kaže, podedovala marljivost in ljubezen do kulinarike. Kot je Roševa že večkrat razkrila, najstnika že pomagata v Hiši Franko, večinoma dodatna para rok ponudita strežnemu osebju, a slavna mama ju ne namerava usmerjati, da gresta po njenih stopinjah, še manj v to siliti. Ko bo čas, se bosta za svojo pot odločila sama, je dejala pred časom.

Kljub temu sta oba že od malih nog vpeta v ta njen svet, kar je razvidno tudi iz ljubke fotografije, ki jo je Ana Roš delila na družabnem omrežju na prav posebni dan – rojstni dan hčerke Eve Klare. Na fotografiji ji svetlolasa deklica, stara komaj nekaj let, dela družbo v kuhinji, kjer sedi na pultu in z resnim obrazom, na katerem prevladuje močna osredotočenost, poskuša z veliko pinceto prijeti kos mesa. Vse to seveda pod budnim očesom mame. »Včasih ti življenje podari neverjetna darila. Moja otroka sta najboljše, kar mi je bilo dano. Čudovito srce in čudovita duša. Vse najboljše, moja mala,« je lastnica treh Michelinovih zvezdic zapisala ob fotografiji in zapisu dodala že emotikon belega srca.