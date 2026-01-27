Raznežena Savina Atai: »Najboljša odločitev za našo družinico«

Mojstrica obrazne joge Savina Atai je velika ljubiteljica živali. Tako je konec lanskega leta z največjim veseljem oboževalce obvestila, da se je njena družinica povečala. Savina, njen moža Garrett in prička Lotus so tako dobili novo članico, poimenovali so jo Cedra. Ljubka kosmata kepica je pasme kontinentalni pritlikavi španjel, Savina, ki je sicer skoraj vse življenje nadvse zaljubljena v shih tzuje, pa se je za to pasmo odločila, ker so kontinentalni pritlikavi španjeli eni najbolj primernih psov za delo s starostniki z demenco ter otroki s posebnimi potrebami – nekaj, kar si Savina že dolgo želi početi.

Pojasnila, zakaj takšni imeni: Lotus je simbolno sveta roža zaščite, regeneracije in upanja. Cedra pa je simbolno sveto drevo varnosti, modrosti in moči.

Že od trenutka, ko sta z Garrettom Cedro predstavila Lotos, sta se psički menda odlično razumeli, družinska dinamika pa je po Savininih objavah na družbenem omrežju sodeč iz dneva v dan boljša. »Da se nam je pridružila Cedra, je bila najboljša odločitev za našo malo družinico,« je ob fotografiji, na kateri mala Cedra mirno počiva z glavo na starejši sestrici, zapisala Savina, ki se ji ob pogledu na to pasjo srečo kar topi srce. Le komu se ne bi.