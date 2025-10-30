Razneženi Borut Pahor: ko je bil v kavarni, si ni mogel kaj, da ga ne bi stisnil k sebi (FOTO)

Borut Pahor je danes popoldne na Instagramu objavil zanimivo sliko, na kateri je vidno raznežen in nasmejan. Kako tudi ne bi bil, ko pa je v rokah držal prikupnega kužka. Kuža sicer ni njegov, je pa Pahor v njegovi družbi očitno zelo užival.

Prikupen trenutek, ki je bil ujet v objektiv kamere, se je zgodil v kavarni. »Fotka z Bacijem (na desni). Prisrčen kuža je mirno prenašal vseh sort direndaj v kavarni. Še raje se je vsake toliko pustil cartati lastnikom. Ko sem ga vzel v naročje, jih je zaskrbljeno pogledal. Vendar je ohranil pasje dostojanstvo. Hvala, Baci,« je zapisal Pahor.

Nimamo informacij, da bi Pahor sicer v preteklosti kdaj imel svojega psa. A prav veliko časa zanj med politično kariero niti ni imel. Skrb za psa pač zahteva kar nekaj časa. Tega bo imel Pahor, ko bo v pokoju, več. Kdo ve, morda pa ga je Baci tako navdušil, da si bo takrat omislil takšnega, ki bo iste pasme.