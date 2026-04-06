Razneženi Mojmir Šiftar: »Nič drugega ni pomembno« (FOTO)

Pisali smo, da je tik na prehodu zime v pomlad novo življenje vzbrstelo tudi v družini enega naših najboljših in najbolj prepoznavnih kuharskih mojstrov Mojmirja Šiftarja. Z ženo Anjo sta se razveselila prvega otroka. Ali sta postala starša sinu ali hčerki sicer še nihče od novopečenih staršev ni javno oznanil. Da se so v družini Šiftar zdaj trije, so takrat sicer sporočili Mojmirjevi kolegi iz oddaje MasterChef Slovenija, ki so mu iz srca čestitali ob novi vlogi, zdaj pa se je ponosni očka odločil, da tudi sam deli fotografijo še ne enomesečne štručke.

»Nič drugega ni pomembno,« je v angleščini zapisal ob fotografijo, na kateri drži v dlani svoje vse – ženo in otroka. K zapisu je dodal tudi emotikona Zemlje, sonca in meseca, s čimer je še dodatno poudaril, da mu družina resnično pomeni vsaj toliko kot naš planet in vesolje. Družinici ogromno prijetnih trenutkov ter nežnosti in prespanih noči želimo tudi v našem uredništvu.