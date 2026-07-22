Razvpita poslanka pod palmo le v kopalkah? »Sama bom ponudila material za naslovnice« (FOTO)

V zadnjem obdobju je bila večkrat v središču pozornosti zaradi očitkov o zaposlitvi partnerja v poslanski skupini, razkritij o gradnji hiše, odmevale pa so tudi njene obtožbe o domnevnem podkupovanju poslancev Resni.ce. Policija teh navedb ni potrdila, Katja Kokot pa je večkrat javno obračunala tudi z mediji in novinarji, ki so poročali o njej.

Tokrat razlog za govorice ni politika

Na družbenem omrežju X je objavila selfie, na katerem pozira pod palmo, ob njem pa zapisala: »Zmanjkuje vam svežih slik za naslovnice o meni ... pa da vam malo pomagam, evo, ena sveža ... tak za jutri ali pojutrišnjem.«. Iz fotografije ni mogoče jasno razbrati, ali Kokotova nosi kopalke ali poletni top z ozkimi naramnicami, zato so se na družbenih omrežjih pojavila ugibanja, ali je želela namerno ustvariti vtis, da pod palmo pozira le v kopalkah.

FOTO: zajem zaslona, omrežje X

Objava je obenem še ena v nizu njenih provokacij na račun medijev. Že večkrat je namreč trdila, da je tarča pretiranega zanimanja novinarjev, zdaj pa jim je sama hudomušno ponudila novo fotografijo in pripisala, da jim očitno primanjkuje gradiva za naslovnice. Čeprav je fotografija nastala v sproščenem dopustniškem vzdušju, je Kokotova z njo znova poskrbela, da se o njej govori, zagotovo pa je navdušila tudi kakšnega oboževalca.