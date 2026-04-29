Rdeče petke (spet) v parlamentu! Klakočar Zupančič je imela prav, ko je ...

Čeprav Urška Klakočar Zupančič ni več predsednica državnega zbora, se njen najbolj prepoznavni modni podpis očitno še ni poslovil od parlamentarnih hodnikov. Tudi na sredini izredni seji DZ je bilo namreč opaziti rdeče petke, tokrat na nogah Aste Vrečko. Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, je v državni zbor prišla na sejo, na kateri so poslanci med drugim obravnavali predlog SDS za zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14 ter predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga vložili poslanci NSi, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice.

FOTO: Nebojša Tejić/STA

A ob politični vsebini je pozornost pritegnil tudi droben, a pomenljiv modni detajl. Rdeče petke so se v slovenski politiki v zadnjih letih močno povezale prav z Urško Klakočar Zupančič, ki je po odhodu s funkcije na facebooku zapisala: »Čas rdečih petk še pride …« Več o tem lahko preberete v spodnjem članku.

Nedavno je v oddaji Marcel tudi Tanja Fajon nosila škornje s peto v temnordečem odtenku. Gre za skrbno izbran kos garderobe ali le naključje?