Rdeči objemali svoje najdražje, Stanka ostala brez obiska! To, kar se je zgodilo v šovu, jo je močno prizadelo ...

V šovu Življenje na tehtnici je obisk domačih rdeči ekipi prinesel ganljive trenutke in solze sreče. Toda medtem ko so se tekmovalci veselili objemov otrok in partnerjev, je Stanka izvedela, da njeni bližnji ne bodo mogli priti. Rdeča ekipa si je namreč srečanje z družinami prislužila na skušnjavi, kjer se je pod enim od pokrovov skrivalo srce. Nagrada je med tekmovalci vzbudila veliko pričakovanje. Dejan je komaj čakal, da objame ženo in hčerki, Anja pa se je veselila srečanja s hčerko, ki je ni videla že mesec dni.

Stanka: »Nihče iz rdeče ekipe ni prišel do mene«

A za Stanko se je veselje hitro spremenilo v razočaranje. V sporočilu je izvedela, da njenim domačim čas in okoliščine ne omogočajo prihoda. Podrobnejšega razloga niso navedli. »Nihče iz rdeče ekipe ni prišel do mene, mi rekel, da jim je žal ali karkoli, ali me objel,« je razočarano povedala Stanka. Dodala je, da ji je ob strani stala predvsem Sabina. No, kljub vsej bolečini je sotekmovalcem privoščila srečanje z njihovimi družinami.

Družinski objemi niso odpravili zamer

Obiski so bili sicer polni čustev. Dejan je domačim razkril, da je v približno enem mesecu izgubil že 18 kilogramov, Anja pa je ganjeno objela hčerko in partnerja.

A po vrnitvi v hišo so znova prišla na dan nesoglasja. Stanka je sotekmovalce soočila še s sumi o skrivanju hrane, kar je sprožilo nov prepir. Čeprav očitki niso bili potrjeni, je postalo jasno, da so odnosi v rdeči ekipi vse bolj napeti.