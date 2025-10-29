  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA POTOVANJU

Rebeka Dremelj na drugem koncu sveta izbrala to pomlajevalno metodo (FOTO)

Če je ne bomo prepoznali, deluje, je zapisala vsestranska umetnica.
Rebeka Dremelj FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Rebeka Dremelj FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 29. 10. 2025 | 18:35
1:34
A+A-

Rebeka Dremelj z družino rada potuje. Poletne avgustovske dni so preživeli na Malti, ki je navdušila vsestransko ustvarjalko. Tja so se odpravili v lastni režiji, kar je pri njih v navadi, tako se je pošalila, da imajo kar svojo turistično agencijo. Malta jo je navdušila, Dremljeva pa si je spočila in nabrala energijo za nove projekte.

Novembra se bomo namreč lahko razveselili napovedane komedije Šminka in sekirca, kjer bo nastopila skupaj s simpatično igralko Gorko Berden, ki je nadomestila sprva napovedano Heleno Blagne. »Super sva se ujeli in kljub vsem »porodnim krčem« bo tole ena res 'top' predstava! Zelo se veseliva!« je s sledilci preko omrežij delila novico Dremljeva. 

Pred premiero novembra je Rebeka skupaj s svojim možem Sandijem Škalerjem obiskala čarobno Jordanijo. Zakonca veljata za zelo zgleden par, ki je skupaj že več kot dve desetletji. Glede na to, da sta skupaj že tako dolgo, se zdi, da je njuna ljubezen res neustavljiva.

Na družbenih omrežjih je Dremljeva s sledilci delila čudovite fotografije sproščanja v Mrtvem morju, ki bo, kot je zapisala, poskrbelo za mlajši videz.

»Pravijo, da blato pomlajuje. Če me jutri ne prepoznate – deluje! Pozdravček iz Jordanije«

Preberite še:

image_alt
Kot strela z jasnega: Heleni Blagne izredne okoliščine spremenile načrte

image_alt
Rebeka Dremelj od strahu otrpnila

image_alt
Takole na dopustu z družino uživa Rebeka Dremelj (FOTO)

Več iz teme

Rebeka Dremeljglasbapočitniceturizemkulturapotovanjapomlajevanje
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Večno vprašanje

O kuri in jajcu.
Marko Kočevar29. 10. 2025 | 22:45
22:35
Novice  |  Slovenija
PREMIER PO TORKU V NOVEM MESTU

»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Predsednik vlade je prepričan, da bodo ukrepi, ki jih je predstavil v Novem mestu izboljšali varnost na Dolenjskem.
29. 10. 2025 | 22:35
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Spirala nasilja

Zaradi našega Slavca ni bilo takrat nobenega protestnega shoda.
Lovro Kastelic29. 10. 2025 | 22:25
22:10
Novice  |  Slovenija
RAZPOKE V POLITIKI

Tudi Erjavec zahteva Golobov odstop: »Izgubil je človeški in moralni kapital«

Oglasile so se zunajparlamentarne stranke, ki so se ostro odzvale na delo vlade.
29. 10. 2025 | 22:10
21:18
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Osma hiša je hiša smrti, najgloblje življenjske krize, pa tudi spolnosti

V tej škorpijonovi hiši najdemo skupno lastnino s partnerjem ter odnos do nje.
29. 10. 2025 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Biti človek: čuječ, čuteč, čustvujoč (Suzy)

Če kondicijsko prekipevamo, če 'štimajo' srce in pljuča ter sta kakica in spanec v redu, smo na dobri poti, da smo v redu. Nismo pa še na cilju.
29. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Se še vedno brijete z britvico? Prenehajte!

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki