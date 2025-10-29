Rebeka Dremelj na drugem koncu sveta izbrala to pomlajevalno metodo (FOTO)

Rebeka Dremelj z družino rada potuje. Poletne avgustovske dni so preživeli na Malti, ki je navdušila vsestransko ustvarjalko. Tja so se odpravili v lastni režiji, kar je pri njih v navadi, tako se je pošalila, da imajo kar svojo turistično agencijo. Malta jo je navdušila, Dremljeva pa si je spočila in nabrala energijo za nove projekte.

Novembra se bomo namreč lahko razveselili napovedane komedije Šminka in sekirca, kjer bo nastopila skupaj s simpatično igralko Gorko Berden, ki je nadomestila sprva napovedano Heleno Blagne. »Super sva se ujeli in kljub vsem »porodnim krčem« bo tole ena res 'top' predstava! Zelo se veseliva!« je s sledilci preko omrežij delila novico Dremljeva.

Pred premiero novembra je Rebeka skupaj s svojim možem Sandijem Škalerjem obiskala čarobno Jordanijo. Zakonca veljata za zelo zgleden par, ki je skupaj že več kot dve desetletji. Glede na to, da sta skupaj že tako dolgo, se zdi, da je njuna ljubezen res neustavljiva.

Na družbenih omrežjih je Dremljeva s sledilci delila čudovite fotografije sproščanja v Mrtvem morju, ki bo, kot je zapisala, poskrbelo za mlajši videz.

»Pravijo, da blato pomlajuje. Če me jutri ne prepoznate – deluje! Pozdravček iz Jordanije«

