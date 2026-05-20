Rebeka Dremelj nasmejala sledilce: sredi prireditve storila nepričakovano (FOTO)

Pevka je na instagramu razkrila zabavno prigodo s prireditve, kamor je prišla urejena, elegantna in v visokih petah, nato pa hitro ugotovila, da večera v njih ne bo preživela. Kot je zapisala, bi pred leti le stežka verjela, da ji bo neko soboto Alma Rekić držala mikrofon, medtem ko se bo ona sredi prireditve preobuvala. A prav to se je zgodilo. Rebeka je objavila tudi fotografije, ki po njenih besedah dokazujejo nenavaden, a sila zabaven trenutek. »Na dogodek sem prišla v visokih petah. Elegantno. Gosposko. Po treh minutah pa ugotovila, da bom ali jaz preživela večer ali pa pete. Oboje skupaj očitno ni šlo,« je iskreno zapisala.

Tišina ni bila opcija

Namesto da bi se skrila v zaodrje, je Rebeka situacijo rešila po svoje. Na odru se je začelo »urgentno preobuvanje«, pri tem pa ji je na pomoč priskočila Alma Rekić. Ta je prevzela prav posebno nalogo – držala ji je mikrofon, da je Rebeka lahko nadaljevala govorjenje tudi med sezuvanjem. »Ker jasno … govoriti med preobuvanjem je prioriteta. Tišina ni opcija,« se je pošalila pevka.

Svoji kolegici se je javno zahvalila za pomoč, smeh in predvsem za to, da ni pobegnila, ko je videla, kaj se dogaja. Dodala je še, da so bili Gorenjci »čisto svoja liga«. Objava je pokazala tisto plat Rebeke, zaradi katere jo številni spremljevalci radi spremljajo: sproščenost, humor in pripravljenost, da brez olepševanja pokaže tudi manj popolne trenutke. Tokrat ni šlo za glamurozen nastop v visokih petah, ampak za povsem človeško odločitev: ali trpeti zaradi elegance ali si rešiti večer. Rebeka je izbrala udobje. In očitno nasmejala vse okoli sebe.