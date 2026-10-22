Rebeka Dremelj začutila bolečino v prsih in končala na urgenci (FOTO)

Priljubljena slovenska pevka in igralka Rebeka Dremelj je svoje sledilce presenetila z zaskrbljujočo novico, da je zaradi nenadnih zdravstvenih težav pristala na urgenci. Namesto da bi stopila na oder v Slovenj Gradcu, kjer bi morala nastopiti v predstavi Šminka in sekirca, je morala poiskati zdravniško pomoč. Med potjo na predstavo se je namreč začela počutiti slabo, nenavaden občutek v predelu srca oziroma prsnega koša pa jo je tako zaskrbel, da se je odločila za obisk urgence. Svojim sledilcem je na družbenih omrežjih iskreno pojasnila, zakaj je predstava odpadla. »Današnja predstava je prestavljena. Krivec za to sem jaz. Povedala bom točno tako, kot je bilo. Nisem se počutila dobro, nekaj čudnega sem čutila pri srcu oziroma v prsih. Nekaj ni bilo prav in sem se odločila, da grem na urgenco,« je razkrila. Na srečo so ji zdravniki po pregledu sporočili, da je z njo vse v redu, vendar se njeno počutje še ni povsem izboljšalo. »Z mano je vse v redu, čeprav se še vedno ne počutim optimalno,« je pomirila svoje sledilce.

Rebeka skupaj z Goroko Berden v predstavi Šminka in sekirca. FOTO: Marko Pigac

Peče jo vest, a zdravje je na prvem mestu

Rebeka ni skrivala, da jo je odpoved predstave močno prizadela, saj gre šele za drugo predstavo v njenem življenju, ki jo je morala odpovedati. Priznala je, da jo zaradi občinstva, ki se je veselilo njenega nastopa, pošteno peče vest. Kljub temu se zaveda, da mora biti zdravje vedno na prvem mestu, zato tokrat ni želela tvegati. Ob tem je v svojem značilnem slogu nekoliko hudomušno pripomnila: »Na koncu bodo itak krivi hormoni, ker drugega tako ali tako ni.« Kaj natančno je povzročilo njeno slabo počutje, za zdaj ni znano. Svojim oboževalcem in vsem, ki so se veselili predstave v Slovenj Gradcu, se je iskreno opravičila. Nastop, ki bi moral biti 21. oktobra, so prestavili na 9. november 2026. Takrat naj bi se Rebeka skupaj z igralsko kolegico Gorko Berden vrnila na oder v priljubljeni komediji Šminka in sekirca. Čeprav jo odpoved še vedno teži, je s svojo odločitvijo jasno pokazala, da tudi največje delovne obveznosti včasih preprosto morajo počakati. Zdaj je najpomembneje, da si povsem opomore in se na oder vrne zdrava.