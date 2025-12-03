Rebeki in Gorki se je smejala tudi mama Luke Dončića in njen partner (FOTO)

Razprodana Festivalna dvorana v Ljubljani se je na prvi decembrski dan tresla od smeha. Čeprav sta glavni akterki Rebeka Dremelj in Gorka Berden v vlogah neizprosne mojstrice preživetja v divjini Branke in mestne dame Viktorije navdušili že na predpremierah, sta na uradni premieri potrdili, da sta edinstven komični tandem. Predstava režiserke Ajde Valcl in scenaristke Tine Gorenjak v produkciji POPUP Teatra je požela veliko navdušenje občinstva. »Noro zabavno!« je bilo slišati komentarje zadovoljnih obiskovalcev, ko so zapuščali dvorano. »Zame je to nekaj povsem novega. Pri Jamski ženski sem bila prepuščena sama sebi, zdaj pa je ob meni profesionalka, ki me uči, me zna v določenih trenutkih ustaviti in mi pove, če jo kaj zmoti. Neverjeten občutek je opazovati ljudi, ki se tako iskreno smejijo in uživajo pod odrom. To je glavni razlog, da to sploh počnem,« Rebeka Dremelj po premiernem večeru ni skrivala ganjenosti. Gorka Berden nam je zaupala, da ji na odru ni šlo vse kot po maslu, a tega sploh ni bilo opaziti. »Polna dvorana me je pustila brez besed in uživala sem v slehernem trenutku. Na srečo sva že prej odigrali nekaj predpremier, zato sem bila bolj suverena in nisem čutila velikega pritiska. Poleg tega mi Rebekina energija dobro dene, lahko bi celo rekla, da ima name zdravilen in pomirjujoč učinek.«

Romih se je prišel učit

Prepoznavni obrazi, ki so še dolgo po premieri delili vtise o novi komediji, so bili nad videnim in slišanim očarani. »Prišel sem se sprostit, zabavat in učit! Obe sta vložili ogromno truda in prikazali ogromno univerzalnih veščin, da je predstava tako odlično uspela. Vse pohvale, opravili sta z odliko!« je iskren voditelj in glavni zvezdnik Pasje komedije Boštjan Romih. »Neverjetni sta! Prijateljem sem med predstavo šepetal, da si še nikoli nisem ogledal česa tako pristnega in zabavnega. Užival sem od prve do zadnje minute in si večkrat brisal solze smeha,« je priznal nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu Filip Flisar. Ministrica za kulturo Asta Vrečko obožuje dobro komedijo, kar Šminka in sekirca po njenih besedah je. »Zabavna in odlična. Rebeka in Gorka od začetka do konca predstave držita neverjeten ritem, ki gledalca ne pusti ravnodušnega. Vem, da ni enostavno ustvariti dobre komedije, zato sem še toliko bolj ponosna na obe.«