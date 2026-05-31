Reberšek iz NSi se ne boji kmečkih opravil, prijel je za koso (VIDEO)

V okviru tradicionalnega Petrovčevanja je v Zaloški Gorici potekala priljubljena prireditev »Košnja po starem«, ki vsako leto privabi številne obiskovalce in ljubitelje ljudske dediščine. Dogodek je znova obudil spomin na čase, ko so kmetje travnike kosili ročno, ob tem pa ohranjali običaje, znanje in vrednote, ki so se prenašale iz roda v rod. Prireditev je ponudila prikaz tradicionalne košnje s koso, starih kmečkih opravil ter druženje ob pristnem podeželskem vzdušju. Košnja po starem je že vrsto let eden osrednjih dogodkov Petrovčevanja, organizatorji pa z njo skrbijo, da pomemben del slovenske kulturne dediščine ne tone v pozabo. Dogodek tradicionalno poteka pri Obrezovem kozolcu v Zaloški Gorici, kjer se vsako leto zberejo kosci, grabljice in obiskovalci s širše Savinjske doline.

Med obiskovalci je bil tudi poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek, eden najbolj prepoznavnih političnih predstavnikov Savinjske regije. Reberšek je bil v Državni zbor prvič izvoljen leta 2018, v javnosti pa velja za politika, ki veliko časa preživi med ljudmi na terenu in redno obiskuje dogodke, povezane z lokalnim okoljem, podjetništvom, kmetijstvom in ohranjanjem slovenske tradicije.

Njegova prisotnost na dogodku zato ni presenetila, saj se pogosto udeležuje prireditev, ki poudarjajo pomen slovenskega podeželja in kulturne dediščine. Obiskovalci so lahko ob spremljanju prikaza košnje po starem začutili del vsakdana, kakršnega so poznale pretekle generacije, hkrati pa se spomnili pomena skupnosti, medsebojne pomoči in spoštovanja dela.