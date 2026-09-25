Refren, ki takoj zleze v uho: Dejan Dogaja o skladbi, ki mu je spet odprla srce

Dejan Krajnc, ki ga občinstvo pozna pod imenom Dejan Dogaja, predstavlja novo skladbo Moje srce poplesava, s katero se, kot pravi sam, vrača k zvoku, ki ga je imel v mislih že na začetku svoje samostojne glasbene poti. Pesem je še pred uradnim izidom predstavil na sproščenem druženju v Ljubljani, kjer so se ob glasbi, pogovoru in kozarcu vina zbrali njegovi prijatelji, glasbeni kolegi in številni znani obrazi. »Ko sem začel kot Dejan Dogaja, sem točno vedel, kaj želim – delati glasbo, ob kateri se imajo ljudje lepo. Vmes seveda poskusiš marsikaj, ampak pri tej pesmi sem imel spet tisti občutek: evo, to sem jaz. In po prvih odzivih očitno nisem edini,« pravi Dejan.

Glasbo za novo skladbo je napisal Maj Vlašič, besedilo Mirna Reynolds, za aranžma in produkcijo je poskrbel Miha Hercog. Rezultat je lahkotna, spevna skladba z refrenom, ki hitro ostane v ušesih. Prav takšna glasbena smer je Dejanu najbližje – glasba, ob kateri se poslušalci sprostijo, zapojejo in zaplešejo. Zanimivo pa je, da je imela skladba sprva povsem drugačno besedilo. Napisal ga je Marko Vozelj in Dejan priznava, da ga je ob prvem branju tako ganilo, da mu je šlo na jok. Besedilo je nastalo v času, ko se je rodil njegov sin Lev, zato je zanj dobilo še poseben pomen.

»Besedilo sem dal uokviriti in ga Kiari prinesel v porodnišnico, danes pa visi na steni naše dnevne sobe.«

Zanj ima posebno vrednost

»Dal sem ga uokviriti in ga Kiari prinesel v porodnišnico, danes pa visi na steni naše dnevne sobe. Zame ima zato posebno vrednost, ker je v njem del naše družinske zgodbe,« pripoveduje. Kljub temu se je odločil, da besedilo za zdaj ostane neizdano. Kot pojasnjuje, gre za precej globljo in bolj čustveno zgodbo, medtem ko je njegova trenutna glasba bolj usmerjena v dobro voljo, zabavo in skladbe, ob katerih ljudje plešejo. »Zdelo bi se mi škoda tako lepo besedilo izdati samo zato, da ga izdam. Želim si, da pride njegov in moj čas,« pravi. Prepričan je, da bo nekoč tudi ta pesem dobila svojo melodijo – morda čez pet, morda čez deset let.

Zvest ostaja energiji, ob kateri se ljudje sprostijo in zaplešejo.

Novo skladbo je pospremil z druženjem v Ljubljani, na katerem je s svojim bendom zaigral nekaj pesmi, med njimi seveda Moje srce poplesava. Namesto klasične promocijske predstavitve je želel ustvariti predvsem sproščeno srečanje brez pretiranega programa, na katerem se lahko glasbeni kolegi in prijatelji vidijo tudi zunaj koncertnih odrov in zaodrja. »Navadno se srečamo kje v zaodrju, na koncertu, vsak kam hiti, tokrat pa smo lahko spili kozarec vina, poklepetali in poslušali glasbo. Res sem vesel, da se je zbralo toliko ljudi, predvsem pa odzivov na pesem,« je povedal.

Prvi odzivi so bili spodbudni. Med gosti je bilo slišati, da gre refren hitro v uho, nekateri pa so novo skladbo označili celo za Dejanovo najboljšo pesem doslej. Sam si želi predvsem, da bi dosegla tisto, zaradi česar jo je ustvaril – da bi ljudem prinesla dobro voljo in jih spravila na noge. Prav to je, kot pravi, smer, v kateri se kot Dejan Dogaja počuti najbolj domače in ki jo želi v prihodnje še bolj utrditi – z nalezljivimi melodijami, dobro energijo in skladbami za občinstvo.