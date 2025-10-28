Renata in Andrej iz šova v solzah sporočila odločitev, ki sta jo zelo težko sprejela

V eksperimentu Poroka na prvi pogled se še vedno niso polegle strasti med Renato Saje in Andrejem Štrkom, ki jima je sprva v zakonu kazalo odlično, nato pa se je njun odnos hitro sfižil in zdaj sta se odločila, da bo bolje, če eksperiment zapustita. »Ostala bova prijatelja in gradila odnos izven kamer,« je pred dnevi povedala Renata. Andrej pa je čustveno dodal: »Res te želim zaščititi v vseh smislih, da lahko računaš name, tudi, ko boš potrebovala pogovor, objem.«

Kljub temu, da naj bi odločitev sprejela soglasno, nikomur od njiju ni bilo lahko, ko sta morala odločitev deliti z drugimi. Renata je tako med večerjo od jedilne mize potegnila Janjo Jurjevič Lermontovo, ki ji je, kot je dejala, najbližje od udeleženk, in ji novico predala na samem. Janja sprva ni našla besed, s katerimi bi pospremila razkritje, ki je bilo vse prej kot pričakovano, Renata pa ji je tudi zabičala, naj to ostane med njima, »vsaj do jutri«.

Enako je pozneje storil Andrej in prijatelju Matjažu Gorkiču na samem povedal, da z Renato eksperiment zapuščata. Matjaž, ki je z Andrejem v šovu stkal pristne prijateljske vezi, je bil povsem pretresen nad novico, kar so opazili celo strokovnjaki. »Odhajata?! Ne, no ...« je bilo vse, kar je zmogel Matjaž, tudi Andrej pa je med pogovorom dobil velik cmok v grlu in komaj je zadržal solze. »Andreja mi je vsekakor žal, saj je človek, ki lahko veliko da in te veliko nauči,« je dejal Matjaž, ko je Andrej s solznimi očmi izrazil željo, da je »na Renati pustil vsaj kak pečat in jo česa naučil«.

Solze premagale tudi Andreja

»Rad bi vam rekel, da ste dobili prijatelja, če ga boste želeli imeti. Jutri moram sprejeti eno težko odločitev,« je s solzami v očeh dejal Andrej in nazdravil drugim udeležencem, da je bil njegov govor slišati kot slovo, pa je sicer dojela le Suzana.

Renata in Andrej sta z odločitvijo, da eksperiment zapustita, presenetila tudi strokovnjake. »Nekaj mora bit zadaj. Tu je nekaj večjega. Meni se res ne zdi, da bi bilo kaj narobe, da bi bila skregana,« je dejala svetovalka, mediatorka in coachinja Saša Einsiedler, ko je opazovala interakcijo med Renato in Andrejem.

»Iskreno povem, da sem zelo razočarana, da nisem dobila tega, kar sem si želela,« so solze na koncu premagale tudi Renato, ki je Andreju odgovorila tudi na vprašanje, kakšnega moškega in partnerja si želi: »Želim si takšnega, ki bo dihal z mano. V smislu, da me zjutraj zbudi in mi reče, 'greva na hrib', 'greva tečt', ki mi pomaga in me podpira. Ti si veliko premiren zame.«