Renata iz šova naj bi grozila znanim Slovencem, tarča tudi Špela Grošelj (FOTO)

V zadnji komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled so razkrili ozadje, o katerem gledalci do zdaj niso vedeli veliko. Komentatorji so namreč priznali, da jim Renata, udeleženka šova Poroka na prvi pogled, pošilja sporočila, celo glasovne posnetke, v katerih jih opozarja, da so žaljivi in nesramni do nje. Špeli Grošelj naj bi grozila celo s tožbo.

Prav ta ista udeleženka je sicer v oddaji večkrat poudarila, da ji svoboda govora omogoča, da pove, kar si misli. »Nič, no. Svoboda govora, samo tolk', veš, svoboda govora,« se je ob ogledu videa oglasil Miha Hercog.

Kocmanova posnetkov ni poslušala

Komentatorji so se ob tem spomnili, kako je ista tekmovalka pogosto kritizirala druge, zdaj pa sama piše in opozarja njih. »Zanimivo, morda bi bilo fino, če bi imela enaka merila tudi zase,« je dejala Sonja Javornik. Sporočila Renate naj bi prejeli tudi Tanja Kocman in Sonja Javornik. A kot je dejala Kocmanova, sama glasovnih posnetkov sploh ni poslušala.

Komentatorji sicer vseskozi poudarjajo, da podajo mnenja le glede na videno v oddajah, kar je – konec koncev – tudi njihova primarna naloga. A očitno akterji ta mnenja sprejemajo zelo različno ...