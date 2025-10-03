Renata iz šova nam je razkrila ozadje drame s Špelo Grošelj

Poročali smo že o dogajanju v zakulisju šova Poroka na prvi pogled. Špela Grošelj, Tanja Kocman, Miha Hercog in Sonja Javornik so namreč po komentatorski oddaji, kjer podajajo mnenja o eksperimentu ter ženinih in nevestah, od jezne udeleženke prejemali sporočila.

Svojo plat zgodbe nam je razkrila tudi Renata Saje, ki se je znašla v središču teh obtožb. »Res je, pošiljala sem jim sporočila po oddaji, saj sem videla, da stvari peljejo v napačno smer. Oni so tam zato, da objektivno komentirajo situacijo, torej naša partnerska razmerja, ne pa da posegajo v integriteto moje osebnosti in mojega dela.« Kot pravi, jo motijo predvsem izjave Grošljeve, saj je ta že v prvi oddaji podvomila v njene astrološke sposobnosti. Dejala je namreč, da k Renati nikoli ne bi šla, saj da ima svojo astrologinjo.

»Jaz sem se v tem stavku počutila, da blati mojo čast in dobro ime in mi javno zbija integriteto. Ni se mi zdelo fer, da se tako nizko spušča, zato sem jo v glasovnem sporočilu (na instagramu op.p.) vprašala, kaj se gre,« pravi Renata in dodaja, da je izrečene besede primerjala s hipotetično situacijo, da bi sama v oddaji dejala, da na Špelin koncert ne bi nikdar šla, zato ker je Nina Pušlar boljša. »Jaz sem v to šolo vložila kar nekaj časa in denarja,« poudarja Renata.

Svetovala naj bi ji, da preneha z gledanjem oddaje

Takrat je, kot pravi, Grošljevi sporočila tudi, da jo bo tožila, če bo tako nadaljevala. »V naslednji oddaji je opazovala, kako se jaz in Andrej pogovarjava o astrološki karti, tudi tam mi je dala vedeti, da ne zaupa mojemu delu,« nadaljuje Renata in dodaja, da je nato Špela dejala, da ne verjame, da je ona to sama izračunala. »Spet je javnosti pokazala, da ne zaupa v mojo astrologijo. /.../ Spet me je užalila.« Na domnevno žaljive besede so Renato opozorile tudi njene sestre, saj je po njihovih besedah očitno, da ima »ta ženska konstantno nekaj proti njej«.

Renata pravi še, da jo je Špela Grošelj nato blokirala na družbenih omrežjih, potem ko jo je opozorila na to, da so sovražen odnos do nje opazile tudi njene sestre. Nato pa naj bi jo pevka obvestila, da ji svetuje, naj preneha z gledanjem komentatorske oddaje, saj da bo tako boljše za njeno zdravje.

Sonja Javornik je po nevestinem mnenju edina, ki nima subjektivnih opazk. Kot pravi, je kmalu vabljena v oddajo, kjer jim bo, kot pravi, vrnila milo za drago. Dokler se s komentatorji ne sooči na štiri oči, pa tožbe ne bo vložila.