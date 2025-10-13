Renata iz šova napadla prevarano Viki: »Meni je slabo ob vsem tem«

Zadnja oddaja Poroke na prvi pogled iz prejšnjega tedna je ponudila nemalo šokantnih informacij predvsem za udeležence eksperimenta, ki so šele na večerji izvedeli, kaj si je po poroki privoščil Sandi Kojić. S priznanjem o prevari se je zameril večini udeležencev šova, ki so se strinjali, da bi moral eksperiment zapustiti.

Njegova soproga Viktorija Santini medtem vztraja, da med njima ni hude krvi, česar druge udeleženke šova nikakor ne morejo sprejeti ali razumeti. Da je prevaral Viki, je Sandiju izredno zameril tudi Peter Wolf, ki poskuša ljubezen najti v objemu temnolase Lane Šega.

»A je bila to zate igra, ali moški ego, ne razumem,« je na kavi s Sandijem dejal Peter, ki je kolega prosil, naj mu pojasni, kaj se je dogajalo. Ko mu je Sandi dejal, da je bila Vikijina priča Milka tista, ki ga je prva kontaktirala, je bil Peter še bolj zmeden, česar ni niti poskusil skriti, prav tako je odkrito in neposredno okrcal Sandija in njegovo početje.

Vroča kri tudi med Renato in Viki

»Ne, to je moralno sporno. Ni teorije. Jaz tega ne podpiram,« je bil jasen Peter, ki mu ni bilo jasno, kako da se Sandi še vedno sploh želi truditi, da bi imel z Viktorijo kakršen koli odnos, naj bo to ljubezenski ali prijateljski.

Sandi je medtem povsem obrnil ploščo. »Rad bi jo spoznal, postala mi je všeč, všeč mi je bilo, kako je reagirala na novico, kako me je branila na večerji,« je dejal Sandi, ki mu je prav prevara odprla oči in spoznal je, da mu ni za Viki ni vseeno. »Kar sem naredil, sem naredil, posledice bom nosil in gremo dalje,« je še pribil Sandi, ki je sicer prepričan, da si Peter želi, da »čim prej odidem iz tega eksperimenta in da me ni z njimi«.

O vseh incidentih in šokantnih razkritjih so se seveda morala pogovoriti tudi dekleta. »Viki je čisto drugačna, nasmejana po vsem tem, in če je ona sposobna it čez to in to sprejeti, dobro,« je bila nekoliko presenečena nad Viktorijino reakcijo ob Sandijinem priznanju Lana, medtem ko vedno neposredna Renata Preradovič tudi v tem primeru ni olepševala besed: »Meni je slabo ob vsem tem. Bila sem v šoku, bila sem razočarana. Nad tabo, niti ne Sandijem.« Janja Jurjevič Lermotova pa se s tem ni strinjala, saj je dejala, da je na Viki oziroma njeno reakcijo ponosna ter ji podarila iskreni objem, da podpira Viki, je bila jasna tudi rdečelasa Anja Rijavec.