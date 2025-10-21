Renata obžaluje, da ni bila dovolj jasna že prej: »Ja, mora biti bogat«

V eksperimentu Poroka na prvi pogled gledalcem zaradi pestrega dogajanja nikoli ni dolgčas. Najprej sta po številnih čustvenih preobratih in napetih trenutkih šov zapustila Sandi in Viki, zdaj škriplje pri Renati in Andreju.

Kljub začetni povezanosti vse bolj postaja jasno, da je njun odnos na resni preizkušnji. Tako med njima naraščajo napetosti, nesporazumi in dvomi. Energična Renata je že pred časom potožila, da nikakor ne najdeta pravega načina, kako se približati drug drugemu, niti se ne uspeta dogovoriti o najbolj preprostih stvareh.

Zdaj, ko je o vsem razmislila, ve, zakaj njena zveza z Andrejem škripa. Priznava namreč, da se je na začetku eksperimenta morda premalo jasno izrazila glede svojih želja, kakšnega moža si želi.

Ja, mora biti bogat

Pričakovala je bogatega v premoženjskem smislu, a je namesto tega dobila bogatega po srcu in polnega kompleksov, je povedala. »Bolj, ko razmišljam, mogoče bi si morala že takrat takoj na začetku večjo ceno postaviti, v smislu, da nisem tako skromna. Kakšen moški pa mora biti? A mora biti bogat? Ja, že takrat bi morala reči, mora biti bogat. Tako pa so mi dali bogatega v srcu, ampak je poln kompleksov.«

Na vprašanje, kje ima Andreja, je preprosto odgovorila, da se je izselil. »Ne živiva več skupaj. Odšel je iz najine lepe hiške.«

