  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POROKA NA PRVI POGLED

Renata po koncu šova čas preživlja z drugim ženinom: uganete, katerim?

Od nje je nekoliko mlajši, a očitno sta našla skupni jezik.
Andrej jo je razočaral. FOTO: Planet TV
Andrej jo je razočaral. FOTO: Planet TV
N. B.
 4. 11. 2025 | 15:39
 4. 11. 2025 | 15:39
1:16
A+A-

Renata Saje je zagotovo nevesta, ki je v letošnjem eksperimentu Poroka na prvi pogled dvignila največ prahu. Potem ko sta prejšnji teden z Andrejem eksperiment zapustila, je v jutranji oddaji na Planetu Renata jasno nakazala, da ji tudi po koncu šova ni dolgčas.

Očitno se je v tem času zbližala z Maticem, ki ga prav tako lahko spremljamo v šovu. Kot je dejala, skupaj hodita v hribe in na kakšno kavo ali čaj. Ob tem sicer zatrjuje, da se med njima ne plete nič romantičnega, temveč, da sta le prijatelja. Renata je pritrdila, da je njen nesojeni ženin Andrej že v šovu začutil, da ima z Maticem skupne teme in skupne vrednote. Še enkrat je spomnila, se ji zdi v odnosu izjemno pomembno, da lahko s partnerjem preživlja čas. Tega ji žal Andrej ni mogel dati.

Tudi Matic ljubezen išče v šovu. FOTO: Planet TV
Tudi Matic ljubezen išče v šovu. FOTO: Planet TV

Kljub temu da se je zdelo, da bosta Andrej in Renata tudi po koncu šova ohranila prijateljsko vez, se to po besedah Renate žal zgodilo. Kot je dejala, danes nimata nikakršnih stikov.

 

Več iz teme

Renata SajeMaticPoroka na prvi pogled
ZADNJE NOVICE
17:04
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRI ROMIH

Hišna preiskava na Dolenjskem: zasegli orožje, drogo in celo bombe?!

Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili vprašanja o poteku preiskave, zaseženih predmetih in morebitnih pridržanjih.
4. 11. 2025 | 17:04
17:01
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl je legendarni vratar Crvene zvezde

Dragan Simeunović rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981.
4. 11. 2025 | 17:01
17:00
Bulvar  |  Suzy
USKLAJENI

Mavrični Čuki: ne bojijo se barv (Suzy)

Tako pisane skupine pa že dolgo ne.
4. 11. 2025 | 17:00
16:52
Bulvar  |  Tuji trači
VROČICA NA SPLETU

Nova Miss Universe za Srbijo je Mongolka, internet gori, poglejte vroče fotografije (VIDEO in FOTO)

Drama v svetu lepote, Srbijo naj bi zastopala tuja manekenka.
4. 11. 2025 | 16:52
16:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Na območju Kozjega močno povečana poraba elektrika, policiste skoraj kap, ko so ugotovili zakaj (FOTO)

Šmarski policisti so našli 1200 rastlin prepovedane droge konoplje.
4. 11. 2025 | 16:20
16:15
Novice  |  Slovenija
NIČ NE GRE NA BOLJE

Milijoni za Rome! Razkrivamo, kdo dobi največ denarja, življenje v naseljih pa se komaj izboljšuje

Največ denarja za reševanje romske problematike dobijo občine Novo mesto, Metlika, Črenšovci, Lendava, Rogašovci in Dobrovnik.
Pija Kapitanovič4. 11. 2025 | 16:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki