Renata po koncu šova čas preživlja z drugim ženinom: uganete, katerim?

Renata Saje je zagotovo nevesta, ki je v letošnjem eksperimentu Poroka na prvi pogled dvignila največ prahu. Potem ko sta prejšnji teden z Andrejem eksperiment zapustila, je v jutranji oddaji na Planetu Renata jasno nakazala, da ji tudi po koncu šova ni dolgčas.

Očitno se je v tem času zbližala z Maticem, ki ga prav tako lahko spremljamo v šovu. Kot je dejala, skupaj hodita v hribe in na kakšno kavo ali čaj. Ob tem sicer zatrjuje, da se med njima ne plete nič romantičnega, temveč, da sta le prijatelja. Renata je pritrdila, da je njen nesojeni ženin Andrej že v šovu začutil, da ima z Maticem skupne teme in skupne vrednote. Še enkrat je spomnila, se ji zdi v odnosu izjemno pomembno, da lahko s partnerjem preživlja čas. Tega ji žal Andrej ni mogel dati.

Tudi Matic ljubezen išče v šovu. FOTO: Planet TV

Kljub temu da se je zdelo, da bosta Andrej in Renata tudi po koncu šova ohranila prijateljsko vez, se to po besedah Renate žal zgodilo. Kot je dejala, danes nimata nikakršnih stikov.