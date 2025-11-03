Renata Saje pokazala bivšega in javno vprašala Špelo Grošelj to

Poročali smo, da je v eksperimentu Poroka na prvi pogled zakonu med Renato Saje in Andrejem Štrkom sprva kazalo odlično, potem pa so se začele kazati nepremostljive razlike, zato sta se odločila, da bo bolje, če eksperiment zapustita. Renata je priznala, da iz izkušnje odhaja z bolečino – a tudi z lekcijo.

Med eksperimentom je Renata večkrat pohvalila Matica Škrbca, ki ji je komplimente vračal, na vse to pa se je Andrej odzval z ljubosumjem. Zdaj se Slovenija sprašuje, ali se je po koncu šova spletlo kaj več med njima, saj so bile iskrice med njima zelo vroče.

Tega nam Renata še ni razkrila, je pa s sledilci na družbenem omrežju Facebook delila razmišljanje kot odgovor na izjavo komentatorke Špele Grošelj, ki meni, da ima Renata »pobožne želje « okoli svojih kriterijev do moških. Zato je energična bivša nevesta delila fotografijo bivšega moža Mikija, ki ga je, kot je zapisala, včasih zelo ljubila. In priznala, da ima zelo visoke kriterije, kakšen mora biti njen idealni mož.

»Gospa Grošelj resno misli, da meni lahko 'parira' samo tip moškega, kot je Andrej ali približki tega? Pa saj ste dokazali vsi; produkcija, Planet tv in vsi 'strokovnjaki', kako ste me z izborom moža dobesedno ponižali … Poleg tega vi 'folk' resno mislite, da lahko žensko ocenite po tistem, kar ste na televizijskih ekranih videli v mesecu dni? No, če sem se kaj naučila iz oddaje Poroka na prvi pogled je to, da so ljudje večinoma 'slepi' in hudo slabo opazujejo, ocenjujejo in me žalosti, da je v družbi situacija taka.«

Komentarji sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev sledilcev. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Miki je res bil videti super. Dolga leta je bil tudi Iron Man oz. triatlonec. Karakter pa za moje pojme naporen za 500 Špelc. Zato svaka čast tebi Renata, za tvoj jekleni karakter, da si mu parirala. Jaz osebno bi ga ubila v treh urah oziroma ga niti ne bi pogledala kot moškega in mislim, da tudi Miki ne bi mene niti pogledal, kaj šele, da bi me osvajal. Resnično je tvoj okus za moške čisto nasprotje Andreja.«

»Veš, vsaka ženska ima svoje mnenje o vsaki kot ti o vsaki ... Ne smeš tega jemati tako osebno, očitno te je malo zabolelo. Špelca se je malo pozitivno pošalila na tvoj račun, ti pa si preveč resno vzela, včasih se moramo ljudje naučiti sprejemanja pozitivnih kritik, no pa lep večer.«

»Oprostite Renata, ampak če je bil to vaš mož, sem pa od vas pričakoval moškega pravega za vas. Temu se vidi, da ima rad samo denar.«

»Ne glede kako sta vidva z Andrejem bila, da so ti takšnega moškega podtaknili (vizualno in eno jokico, ki ves čas igra), to bi še slepec videl, da ne gresta skupaj na oko. Menim, da so ti ga zanalašč podtaknili, ker so vedeli, da bo pokal. Gledanost pa to. Poleg tega je videti veliko, veliko bolj star kot dejansko je.«