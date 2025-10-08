Renati se je izpolnila želja, z Andrejem sta skočila med rjuhe ... a ne sama!

V Poroki na prvi pogled je bilo vroče. Da se bo to zgodilo, je bilo le vprašanje časa, ni bilo pa vprašanje, kdo bo prvi skočil med rjuhe. Da se med Renato Saje in Andrejem Štrkom krešejo iskre, ne iskrice, je jasno že nekaj časa, ne nazadnje je to priznala Renata sama v torkovi oddaji, ko je tudi povsem iskreno in brez olepševanja dejala, da si želi biti z njim intimna. In to se je končno tudi uresničilo.

To je Renata brez zdržkov tudi povedala, se je pa izkazalo, da čeprav je med njo in Andrejem privlačnost obojestranska, to ne velja za posteljne vragolije. Medtem ko je Andrej nežen in romantičen, večkrat je povedal, da mu veliko pomenijo poljubi in dotiki, je njegova izbranka očitno veliko bolj divja.

Med Renatinim priznanjem, da sta skočila med rjuhe, je namreč astrologinja dejala, da je v posteljo prinesla celo svoje »pripomočke«, s katerimi je Andreju »pomagala«, da si seks predstavljata precej drugače, je priznal tudi Andrej sam. S tem seveda ni nič narobe, morda pa mu Renata in njena divja strast odpre nova obzorja, ne nazadnje je videti šarmantni Andrej nadvse zadovoljen in srečen.

Ko sta se odpravljala na večerjo, namreč ni skoparil s komplimenti na račun svoje žene, ta je pripomnila tudi, da jima gre od vseh parov najbrž najboljše, da se najboljše razumeta in da je med njima največ kemije. To sta dokazala s številnimi poljubi, ne le na samem, tudi na pijači pred večerjo.