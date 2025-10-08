Renato iz šova razganja od strasti: »Želim si biti intimna« (VIDEO)

Če v šovu Poroka na prvi pogled večina parov ni najbolj uigranih, še manj zaljubljenih, pa so strokovnjaki, kot kaže, dobro izbrali vsaj partnerja za dolgolaso astrologinjo Renato Saje. Renata se je v eksperiment podala s šarmantnim Andrejem Štrkom in v zadnji oddaji se je med njima več kot očitno močno zaiskrilo. Padali so poljubi in Renata je kar naravnost priznala, da si želi biti z Andrejem tudi intimna.

Začelo se je z izzivom, ko je morala Renata dan preživeti brez telefona in brez ličil, Andrej pa je bil nad izzivom navdušen. Renata sicer malo manj, je pa njen mož obljubil, da jo bo po koncu dneva, če bo izziv uspešno opravila, za nagrado zmasiral.

Seveda je bilo to astrologinji všeč in ni odlašala z odstranjevanjem ličil, kar je priznala, je zanjo težko, saj da »niti smeti ne odnese brez make-upa«. Kljub temu ji je Andrej večkrat zatrdil, da je lepa, in pa da prav takšna tudi brez ličil, ko se je takšna pojavila pred izbrancem, pa ga je neizmerno razveselila. Toliko bolj, ker je oblekla tudi reči, ki ji jih je izbral on, Andrej namreč ni verjel, da se bo slednje zgodilo, še posebej, ker ji je pripravil majico s kratkimi rokavi živo oranžne barve z napisom »možek«, natikače ter rožnate kratke hlače.

Zakonca sta se odpravila na sprehod po okoliških ulicah, da bi se prepričal, ali je Renata opravila tudi tisti del izziva, ki je od nje zahteval, da mora biti brez mobilnega telefona, pa je Andrej izkoristil priložnost ter Renato kar sredi ulice pretipal. Astrologinja se ni pretirano branila, še več, pridružila se je igrivosti in poskušala Andreja požgečkati.

Vročina je naraščala in se, ko sta prišla domov, še stopnjevala, nad čimer je bil Andrej navdušen, je pa priznal, da sam potrebuje nekoliko več časa, preden je pripravljen na naslednji korak in biti z nekom intimen.