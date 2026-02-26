Resničnostni šovi: »Najkrajšo potegnejo tisti naivneži, ki prihajajo po ljubezen« (VIDEO)

V prvem delu četrte epizode Reality Checka sta se Anja in mag. psihologije Timotej Strnad pogovarjala o drugem najbolj turbulentnem paru letošnje sezone Poroke na prvi pogled, Andreju Šterku in Renati Saje. Par, ki je v dogajanje vnesel največ drame, takoj za Sandijem in Viki, je eksperiment prav tako zapustil predčasno. Pri taki bombi energije, kot se je Andreju zgodila v obliki Renate, je bila predčasna zapustitev verjetno smiselna v osebno dobro obeh, pa tudi vseh drugih prisotnih. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Veliko ljudi, ki se sami prijavijo v šove, ima močno željo po življenjski spremembi

Ljudje, ki si močno želijo življenjske spremembe in premorejo ogromno energije, so vedno dobri kandidati za oddaje, meni strokovnjak. Ti so za dogajanje tudi najbolj zainteresirani in se nanj najbolj burno odzivajo. Vzbujena pozornost pa se potem lahko obrne njim v prid, a še pogosteje žal tudi v škodo. Ali se bo zgodil en ali drug scenarij, je precej odvisno od provokacij, ki so jim produkcijsko izpostavljeni in niso nobeno naključje. V primeru Renate in Andreja je bila provokacija zagotovo že izbor partnerjev samih, saj sta si bila v pričakovanjih popolnoma nasprotna. Izbruhi energije se v vsakem primeru vedno zgodijo, opisuje Strnad, pomembno pa bi bilo, da se karakterje podrobno spremlja in sproti preverja, ali v svojih odzivih še niso šli čez mejo svoje dobrobiti ali dobrobiti drugih. Kar pa se občasno namensko dovoli, razlaga strokovnjak, seveda zavoljo planiranja dovolj zanimivega dogajanja. Pri tem ponovno poudarja, da bi bilo poleg podrobne predhodne psihodiagnostike in podpore med šovom, nujno poskrbeti tudi za ustrezno podporo po šovu, kar je poudaril že v prejšnjih epizodah. Anja, podobno kot pri Sandiju in Viki, tu odpira vprašanje moralne meje. Le da v tem primeru ocenjuje, da se dogajanje ne ustvarja samo na podlagi stiske, ki jo doživi oseba v stiku s karakterjem, ki rad reagira eksplozivno in direktno brez zavor, ampak potencialno tudi stisk znotraj te reagirajoče osebe same.

O Renati kot liku v šovu je imel marsikdo slabo mnenje

Anja dodaja, da je osebi, ki se v resničnostni šov podaja v obdobju, ko ima odprte še kakšne druge življenjske težave, skorajda nemogoče zdržati pritisk takega projekta. Kaj šele vsega, kar ta potegne za seboj. Še če si v življenju popolnoma brez problemov in v zelo stabilnem obdobju, se boš pod tem pritiskom lomil. Stvari, ki jih je v svoji življenjski zgodbi odprla Renata, niso enostavne. Pritisk na pritisk pa iz človeka neizogibno potegne negativne reakcije, ki bodo pri gledalcih skoraj zagotovo obsojene na zgražanje. To je del produkcijskega načrta, montaža pa še dodatno poskrbi, da so zagotovo izpostavljeni vsi najbolj kočljivi trenutki.

Po predvajanju je težko ostati ravnodušen tudi nad spletnimi komentarji, sploh če jih doživljaš kot krivico. Pri montaži je včasih tudi namerno izpuščen kak del, ki je bistven za razumevanje dogajanja, še dodaja Anja, zato Renatino razvpito aktivnost na socialnih omrežjih do vseh, ki jo utegnejo kritizirati, do neke mere razume. Strnad opozarja, da je odzivanje na internetne komentarje še posebno naporen proces, saj čutijo potrebo po komentiranju navadno tisti, ki imajo najbolj problematična mnenja. Zadržati se je zelo težko in zahteva izjemen nivo samoobvladovanja, ki ga včasih še izučene javne osebnosti ne premorejo. Kaj šele ljudje, ki so v šov prišli po ljubezen ali zgolj izkušnjo, izstopili pa kot tematika javnega interesa celotne države.

Najkrajšo potegnejo tisti, ki prihajajo res samo po ljubezen

Strnad opozarja, da marsikdo dejansko ne ve, v kaj se spušča, s tem, ko privoli v sodelovanje. Najbolj ranljivi so ravno tisti, ki jim je eksperiment predstavljen res kot samo pot do prave ljubezni. Vse ostalo, kar bo s sodelovanjem prišlo, pa jim je bolj kot ne na tisti točki še naivno neznano. Že ob prijavi se kandidata psihološko presodi ter se mu obljubi točno to, kar si iz izkušnje najbolj želi. Če to ni ljubezen, ki je pogost motiv pri malo starejših, je lahko obljuba slave ali izboljšave osebnih financ, kot je to pogosto pri mlajših. Anja dodaja, da sta tako Andrej kot tudi Renata v svojem bistvu dejansko prišla po ljubezen, a sta bila že od začetka verjetno predvidena kot dramatična zgodba. Partnersko sta bila namreč združena popolnoma nesmiselno. Umirjeni Andrej, ki je bil najzrelejši član letošnje sezone, namreč v nobenem scenariju ne bi mogel biti pravi partner za divjo Renato, ki v moških išče zadoščenje na nekem povsem drugem nivoju razmišljanja.

Se še spomnite Vesne Šošterič in njenega fačuzija? FOTO: zajem zaslona, Pop Tv

Ljudje se prijavljajo tudi zaradi osamljenosti

Zgrešen partner je lahko dragocen vir novih izkušenj in ta eksperiment bi moral biti predstavljen bolj kot projekt osebne rasti, ne pa kot obljuba iskanja primernega partnerja, meni Strnad. Slednje je konec koncev tudi vzgojni namen te oddaje, če je ustrezno strokovno zapeljana. Anja pa meni, da je v primeru Andreja tudi to nesmiselno. Pri njegovi življenjski zrelosti mu tovrstne izkušnje najbrž ne doprinesejo prav veliko in pomenijo kvečjemu korak nazaj. Ni vsaka nova izkušnja nujno konstruktivna, samo zato, ker je nova. Andrej je iz šova tako odšel bolj kot ne praznih rok, saj mu sezona na tak način ni imela veliko ponuditi. Predvsem za nekoliko starejše kandidate, ki pristopajo samo iz želje po družbi, je ta industrija preveč krvoločna, še dodaja. Če tu odmislimo Andreja, ki je vseeno še premlad za to oznako, je takih več recimo v formatu Ljubezen po domače. Strnad pove, da se je oddaja Ljubezen po domače začela ravno zaradi osamljenosti starejših na kmetijah, ki so si po odhodu otrok pogosto želeli ne samo nove družbe, ampak tudi delovne sile.

Kako pa na situacijo gleda šarmantni Andrej, bomo izvedeli v drugem delu epizode. Če bo uspelo, še nekoliko hudomušno dodaja Anja, saj pravi, da je imela Renata že obilico komentarjev na Reality Check podkast, še preden se je ta sploh začel.