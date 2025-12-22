Robert Golob povedal, kje bosta s Tino preživela konec leta in kaj ju čaka na jedilniku

Predsednik vlade Robert Golob je na Facebooku odprl prostor za vprašanja svojih sledilcev ter odgovarjal na praznično obarvana vprašanja. Povedal je, kako bo preživel božič in silvestrovo ter kaj mu takrat najbolj zadiši iz kuhinje. Svoje spletno druženje je napovedal z besedami: »Prazniki so tudi čas za dialog. Q&A z vašimi vprašanji in mojimi odgovori.«

Na vprašanje, ali si med prazniki vzame čas za bližnje, je odgovoril: »Božič je družinski praznik in ja, tudi midva s Tino si vzameva las in gostiva svoje najbližje. In to ne samo enkrat, ker imava več družin, ampak kar tri dni zapored.« Ko je beseda nanesla na jedilnik, se je pokazalo, da ima že ustaljen jedilnik: »Za silvestrovo sigurno pečena riba, največkrat v soli, ampak tisto, kar mi pa najbolj ostane v spominu, so pa sarmice, veganske, za dan potem. To je pa neprecenljivo.«

Kje bo praznoval zadnji večer v letu? Golob pravi: »Najverjetneje bom ostal v Ljubljani. Zadnja leta se udeležujem silvestrovanj na prostem, po moje bo letos enako.« Praznike vidi predvsem kot priložnost za umik v družinski krog in razmislek: »Verjamem, da so ti prazniki primarno namenjeni času zase in za svoje bližnje ter da razmislimo o tem, kaj smo naredili, kaj še bomo, predvsem pa, da se prepustimo občutku čarobnosti in topline.«

Ob koncu je sledilo še praznično voščilo: »Hvala vsem za lepe želje jaz pa vam želim lep in blagoslovljen božič. Želim vam eno zelo dobro, najboljšo zabavo za silvestrovo, potem pa vsi skupaj s polnimi močmi, naprej Slovenija.«