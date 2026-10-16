Robert Golob presenetil svojo Tino: poglejte, kaj jo je čakalo, ko je prišla domov (FOTO)

Nekdanji premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob ima te dni polne roke dela, a očitno kljub številnim obveznostim najde čas tudi za drobne pozornosti do svoje žene Tine Gaber Golob. Ta je na Instagramu pokazala, kaj jo je pričakalo doma, in dala vedeti, da jo je mož lepo razveselil. Na fotografiji lahko vidimo nasmejanega Goloba ob kuhinjskem koritu, ki v rokah drži cedilo, polno kuhanega kostanja. Tina je ob objavi zapisala le: »Kaj me pričakaaa ...« in dodala tri ganjene emotikone.

Sodeč po fotografiji, jo je Golob pričakal s pravo jesensko poslastico. Ali je kostanj tudi sam nabral, ni razkrila, je pa očitno poskrbel za prijetno presenečenje.

Glede na številne politične obveznosti, si mislimo, da si je predsednik stranke olajšal delo in ni šel po kostanj v gozd. Prav te dni so namreč v Gibanju Svoboda predstavili 43 kandidatov za županske položaje na prihajajočih lokalnih volitvah. Ob tem se je znašel tudi pred novim sodnim izzivom, saj je zaradi izjav na predvolilnem televizijskem soočenju zoper njega stekel kazenski postopek zaradi domnevnega obrekovanja.

FOTO: Zaslonski posnetek

Nič manj zaposlenega obdobja očitno nima njegova žena. Tina na Instagramu že nekaj časa napoveduje nov projekt, vendar za zdaj še ni razkrila, za kaj natančno gre. Svojim sledilcem je sporočila, da jo čaka še teden dni intenzivnega dela, nato pa se namerava vrniti k običajnemu ritmu. »Še en teden, pa sem nazaj v lajfu. Do takrat pa, kot bi rekel Saša Matić: 'Ne zovi, ne piši i ne dolazi,'« je zapisala in dala vedeti, da ima trenutno toliko dela, da si želi predvsem miru in časa za dokončanje projekta, ki ga pripravlja.

A očitno si zakonca tudi v natrpanem urniku znata vzeti trenutek zase. In kaj je lahko lepšega kot skleda toplega kostanja po dolgem delovnem dnevu. Verjamemo, da jima je jesenska poslastica vsaj za nekaj časa pomagala odmisliti obveznosti in pogrela nekoliko hladnejši oktobrski večer.