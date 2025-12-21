Robert Golob razkril, kje bo letos verjetno silvestroval in s kom

Galerija
Predsednik vlade Robert Golob je na družbenem omrežju Instagram odgovoril na nekaj vprašanj, ki so mu jih postavili državljani in državljanke. Med drugim je razkril, da bo letos verjetno silvestroval v Ljubljani na prostem. Takšna silvestrovanja mu očitno odgovarjajo, saj ne bi bilo prvič v zadnjih letih, da bi silvestroval na tak način. Če nam bo vreme to noč naklonjeno, je pričakovati, da se bo v središču prestolnice ponovno zbralo več deset tisoč zabave željnih ljudi.
Na vprašanje, kje bo silvestroval, je Golob odgovoril: »Najverjetneje bom ostal v Ljubljani. Zadnja leta se udeležujem silvestrovanj na prostem. Po mojem bo letos enako.« Kot je razkril, bo božič in novo leto praznoval v družinskem krogu. »Res verjamem, da so ti prazniki primarno namenjeni temu, da si vzamemo čas zase, za svoje najbližje, da razmislimo o temu, kaj smo naredili, kaj še bomo, predvsem pa, da se prepustimo občutku čarobnosti in topline,« je dodal premier.
Tudi letos nas za silvestrovo v Ljubljani čaka pester glasbeni program. V javnem zavodu Turizem Ljubljana so zapisali, da bo na Mestnem trgu nastopil Big Band Krško z gostjo Alenko Godec, na Pogačarjevem trgu Vili Resnik, na Trgu francoske revolucije The Canyon Observer, Niet in IDEM, na Kongresnem trgu pa Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice.