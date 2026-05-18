  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HARMONIKA

Robert je podrl rekord Francozinje: harmoniko igral 83 ur! (FOTO)

Harmonike so preplavile velenjsko Visto, Robertu Goterju uspelo skoraj nemogoče. Meh njegovih dveh frajtonaric je utihnil šele po 83 urah, eni minuti in 18 sekundah.
Človek, ki je igral harmoniko najdlje na svetu. Fotografije: Mojca Marot

Človek, ki je igral harmoniko najdlje na svetu. Fotografije: Mojca Marot

Takole je župan Velenja Peter Dermol izročil pokal Robertu Goterju po podvigu.

Takole je župan Velenja Peter Dermol izročil pokal Robertu Goterju po podvigu.

V komisiji je z rekorderjem »trpel« tudi izkušeni glasbenik Viki Ašič ml.

V komisiji je z rekorderjem »trpel« tudi izkušeni glasbenik Viki Ašič ml.

Vodja Goterjeve ekipe je bil Laščan Damjan Teršek.

Vodja Goterjeve ekipe je bil Laščan Damjan Teršek.

Minister Bojan Kumar in župan Šoštanja Boris Goličnik sta ga spodbujala.

Minister Bojan Kumar in župan Šoštanja Boris Goličnik sta ga spodbujala.

Brez nasvetov in podpore psihoterapevtke Neže Đorđić ni šlo.

Brez nasvetov in podpore psihoterapevtke Neže Đorđić ni šlo.

Dan po Robertovem rekordu se je v Velenju zbrala nepregledna množica harmonikarjev.

Dan po Robertovem rekordu se je v Velenju zbrala nepregledna množica harmonikarjev.

Vse je igralo, mlado in staro!

Vse je igralo, mlado in staro!

Človek, ki je igral harmoniko najdlje na svetu. Fotografije: Mojca Marot
Takole je župan Velenja Peter Dermol izročil pokal Robertu Goterju po podvigu.
V komisiji je z rekorderjem »trpel« tudi izkušeni glasbenik Viki Ašič ml.
Vodja Goterjeve ekipe je bil Laščan Damjan Teršek.
Minister Bojan Kumar in župan Šoštanja Boris Goličnik sta ga spodbujala.
Brez nasvetov in podpore psihoterapevtke Neže Đorđić ni šlo.
Dan po Robertovem rekordu se je v Velenju zbrala nepregledna množica harmonikarjev.
Vse je igralo, mlado in staro!
Mojca Marot
 18. 5. 2026 | 07:26
5:04
A+A-

Večtisočglavi množici harmonikarjev, ki se je včeraj zbrala na velenjski Visti, sicer ni uspelo streti kitajskega svetovnega rekorda v najbolj množičnem igranju harmonike na enem mestu, a veselje in ponos sta bila nepopisna, ko se je ob 15. uri ob Velenjskem jezeru zaslišala Avsenikova Golica. Tam so bili tako najmlajši harmonikarji in harmonikarice, ki se šele učijo igranja tega priljubljenega inštrumenta, pa amaterji in vrhunski profesionalni glasbeniki. Vsi so se združili v eno in dokazali, da je frajtonarica brez dvoma inštrument, ki ima v Sloveniji domovinsko pravico. Skupno jih je zaigralo 4066, kar ni svetovni, je pa evropski rekord. Naslednje leto junija bodo poskusili znova, so nam zagotovili.

image_alt
Robert Goter je močno popravil svetovni rekord! Po toliko urah je odložil harmoniko (VIDEO)

Nekateri so se včeraj dopoldne pridružili zadnji hip, k temu jih je spodbudil tudi rekord v najdaljšem igranju harmonike, ki ga je tam v soboto zvečer, minuto po 20. uri, po 83 urah, minuti in 18 sekundah sklenil sicer tudi svetovni prvak v igranju diatonične harmonike Robert Goter.

Večje promocije mesta, tudi Viste in Velenjske plaže, si res ni mogoče zamisliti.

Potne roke

»Robert je dokazal, da obvlada svoj posel, da ima pogum in odločnost, ki jo imamo vsi Velenjčanke in Velenjčani. Večje promocije mesta, tudi Viste in Velenjske plaže, si res ni mogoče zamisliti. Odločitev, da smo mu lani podelili naziv ambasadorja Mestne občine Velenje, se je izkazala za pravilno. In ponosen sem na ta njegov dosežek, pa tudi dogodek, ki je združil toliko harmonikarjev na enem mestu, saj težko verjamem, da bi se kjer koli v Sloveniji kaj takega še kdaj lahko ponovilo,« je misli strnil Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje, trenutno zagotovo najponosnejši slovenski župan. Upravičeno. Tudi zato, ker je Velenje multikulturno mesto, kjer je veliko priseljencev, a so minule dni prav vsi dihali z Goterjem in ga podpirali. V množici tistih, ki so prihajali in odhajali z Viste in spremljali njegov podvig, smo srečali tudi župana sosednjega Šoštanja Borisa Goličnika, pa ministre, poslance, direktorje, športnike, glasbeniki, da o gasilcih in najmlajših iz vrtca in šol ne govorimo. Vsi so z zanimanjem opazovali Goterjevo igranje.

V komisiji je z rekorderjem »trpel« tudi izkušeni glasbenik Viki Ašič ml.
V komisiji je z rekorderjem »trpel« tudi izkušeni glasbenik Viki Ašič ml.

Takole je župan Velenja Peter Dermol izročil pokal Robertu Goterju po podvigu.
Takole je župan Velenja Peter Dermol izročil pokal Robertu Goterju po podvigu.
Vodja Goterjeve ekipe je bil Laščan Damjan Teršek.
Vodja Goterjeve ekipe je bil Laščan Damjan Teršek.
Minister Bojan Kumar in župan Šoštanja Boris Goličnik sta ga spodbujala.
Minister Bojan Kumar in župan Šoštanja Boris Goličnik sta ga spodbujala.
Brez nasvetov in podpore psihoterapevtke Neže Đorđić ni šlo.
Brez nasvetov in podpore psihoterapevtke Neže Đorđić ni šlo.

Posebno doživetje je bil podvig tudi za vse, ki so bili v komisiji. »Za nami sta dva edinstvena dogodka, najprej Goterjev osebni rekord in v nedeljo še praznik harmonike na Visti, ki sta gotovo neponovljiva. Zato je škoda, da je kdo manjkal in ni sodeloval pri tem zgodovinskem dogodku, saj takšne priložnosti ne bo več. Sam zelo cenim pot, ki jo je prehodil Goter, saj je pustil sled. Zato lahko rečem samo kapo dol, spoštovanje in občudovanje,« je misli strnil Viki Ašič ml., tudi sam priznani harmonikar. Kot nam je zaupal, so prišle krize, več manjših je bilo. Tudi sam je imel potne roke, ko je spremljal program oziroma vrstni red skladb, ki jih je igral Goter. Ena in ista skladba se namreč v štirih urah ni smela ponoviti, trajati je morala manj kot dve minuti.

Fizioterapevti in reševalci so na srečo ostali brez dela.

Super ekipa

Posebno spoštovanje so Goterju izkazali člani ansambla Slovenski zvoki, ki so prišli oblečeni v narodno nošo, pevka Tadeja Avbreht, ki je nekoč pela tudi v Goterjevem ansamblu, in Bojan Lugarič, pa sta zapela ob njegovem igranju. V zadnjih urah igranja sta mu izkazala čast Bojan in Danijela Zeme iz istoimenskega družinskega ansambla. Danijela je zapela pesem Stanke Kovačič Sanje najine, ki jo je odigral novopečeni svetovni rekorder v najdaljšem igranju harmonike, ob čemer se je marsikomu naježila koža. »Vesel sem, da sem bil del komisije, saj sem spoznal veliko novih, izjemnih in srčnih ljudi, ki so Goterju stali ob strani. Po drugi strani sem z njim trpel, saj utrujenosti ni mogel skriti. A uspelo mu je in jaz sem tega uspeha bolj vesel, kot če bi to dosegel sam,« je misli strnil Martin Jehart iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, prav tako harmonikar in Goterja pozna od mladih nog.

Dan po Robertovem rekordu se je v Velenju zbrala nepregledna množica harmonikarjev.
Dan po Robertovem rekordu se je v Velenju zbrala nepregledna množica harmonikarjev.
Vse je igralo, mlado in staro!
Vse je igralo, mlado in staro!

In kdo je najbolj zaslužen za to, da mu je uspelo preseči rekord Francozinje Christelle De Franceschi, ki je harmoniko igrala 80 ur, 53 minut in 28 sekund? V prvi vrsti vodja njegove ekipe, neumorni Damjan Teršek, psihoterapevtka Neža Đorđić, Goterjevo dekle Nika Brečko, njegova sinova Val in Žan Jan, sestri Andreja Uratnik in Mateja Videmšek, nečakinja Maja in seveda mama Marija Es. V ozadju so bili tudi fizioterapevti, ves čas so bili v pripravljenosti reševalci, a so na srečo ostali brez dela. 

Več iz teme

VelenjeharmonikaglasbanagradakulturarekordRobert Goter
ZADNJE NOVICE
09:35
Šport  |  Odmevi
NBA

Šok pri glasovanju za MVP: Dončić brez enega samega glasu

Luka Dončić četrti v glasovanju za MVP lige NBA.
18. 5. 2026 | 09:35
09:25
Bulvar  |  Domači trači
SLOVO

Boleče slovo pretreslo celotno družino: ob izgubi se je oglasila tudi hči z ganljivim sporočilom

Po več desetletjih skupne poti se je Stojan Auer poslovil od svoje žene Karmen.
18. 5. 2026 | 09:25
09:15
Novice  |  Svet
HANATAVIRUS

Virolog opozarja na možnost pojava novih, nevarnejših različic hantavirusa

Po besedah ruskega virologa danes o hantavirusu vemo, da ne predstavlja enake težave kot koronavirus SARS-CoV-2, ima pa eno nevarno lastnost.
18. 5. 2026 | 09:15
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
1994

Aretirali morilca iz Drniša, ustrelil je 19-letnika: »Ko so ga izpustili iz zapora po prvem umoru, več dni nismo zapuščali hiš ...« (FOTO)

50-letni Kristijan Aleksić, ki je v soboto zvečer na pragu svoje hiše ubil 19-letnega dostavljavca pic, so izsledili in danes zjutraj aretirali. Aleksić je bil policiji znan že od prej in je bil že obsojen zaradi umora leta 1994.
18. 5. 2026 | 09:05
08:45
Novice  |  Slovenija
POMEMBNA JE PREVENTIVA

Evropa ima zdravila za demenco, Slovenija ujetnica počasnih postopkov

Na mednarodni konferenci o demenci poudarili pomen preventive. Slikanje PET/CT imamo od letos na razpolago tudi pri nas.
Simona Fajfar18. 5. 2026 | 08:45
08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki