  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽINSKI TRENUTEK

Robert Kranjec se je oglasil po hudem padcu: objavil fotografijo, ki pove veliko (FOTO)

Iz športnih krogov še naprej prihajajo številne želje po čim hitrejšem okrevanju.
Robert Kranjec FOTO: Tomi Lombar/dokumentacija Dela
Robert Kranjec FOTO: Tomi Lombar/dokumentacija Dela
A. G.
 4. 5. 2026 | 14:21
 4. 5. 2026 | 14:21
1:39
A+A-

Kot smo v Slovenskih novicah prvi poročali, je naš nekdanji smučarski skakalni as Robert Kranjec konec aprila grdo padel med kolesarjenjem. Po prvih informacijah je šlo za zelo resno nesrečo, saj je bilo njegovo življenje ogroženo. Na pomoč so hitro priskočili reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je bil deležen zahtevnega zdravljenja.

V naslednjih dneh so iz športnih krogov prihajale številne spodbudne besede in želje po okrevanju, zdaj pa vse kaže, da se njegovo stanje izboljšuje. Kranjec je namreč na družbenem omrežju Instagram v zgodbi objavil fotografijo svoje nasmejane hčerke Pike na domačem dvorišču. Čeprav neposredno ni zapisal, kako napreduje njegovo zdravljenje, objava daje slutiti, da je najtežje že za njim. Mnogi sledilci so jo razumeli kot znak, da se je vrnil iz bolnišnice v domače okolje, kjer ga čaka nadaljnje okrevanje. Po težkih dneh v bolnišnici ga zdaj čaka nadaljnja rehabilitacija, pri kateri mu ob strani stoji žena Petra.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Kranjec, ki je v karieri pustil močan pečat kot eden najboljših slovenskih smučarskih skakalcev in svetovni prvak v poletih, se tako zdaj sooča z drugačnim izzivom – okrevanjem po hudi nesreči. A glede na prve znake in podporo okolice mnogi verjamejo, da bo izziv tudi tokrat premagal. Ob mnogih željah po hitrem okrevanju se je oglasil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

Več iz teme

smučarski skokipoškodbaokrevanjeRobert Kranjecpadec
ZADNJE NOVICE
14:15
Novice  |  Slovenija
POUDARJA ČLOVEČNOST IN EMPATIJO

Ganljiv zapis učiteljice Katarine pred koncem šolskega leta: »Ste več kot številka v redovalnici«

Med učenci ne sedijo le bodoči znanstveniki, temveč tudi nežne duše umetnikov in spretni obrtniki.
4. 5. 2026 | 14:15
14:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

Tovorno vozilo obtičalo pod železniškim nadvozom

Voznik ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo za vozila, višja od 3,45 metra.
4. 5. 2026 | 14:11
13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
VISOK JUBILEJ

Stoti rojstni dan slavnega znanstvenika: »Nikoli mi ni padlo na pamet, da bi verjel v Boga.«

Sir David Attenborough, priznani britanski naravoslovec in zagovornik varovanja okolja, bo 8. maja praznoval 100. rojstni dan.
4. 5. 2026 | 13:25
13:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
13:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
VELIKA GMOTNA ŠKODA

Zgorel vikend in gostinski objekt, škode za 80 tisočakov (FOTO)

Policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara, opravili bodo tudi ogled požarišča.
4. 5. 2026 | 13:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki