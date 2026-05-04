Robert Kranjec se je oglasil po hudem padcu: objavil fotografijo, ki pove veliko (FOTO)

Kot smo v Slovenskih novicah prvi poročali, je naš nekdanji smučarski skakalni as Robert Kranjec konec aprila grdo padel med kolesarjenjem. Po prvih informacijah je šlo za zelo resno nesrečo, saj je bilo njegovo življenje ogroženo. Na pomoč so hitro priskočili reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je bil deležen zahtevnega zdravljenja.

V naslednjih dneh so iz športnih krogov prihajale številne spodbudne besede in želje po okrevanju, zdaj pa vse kaže, da se njegovo stanje izboljšuje. Kranjec je namreč na družbenem omrežju Instagram v zgodbi objavil fotografijo svoje nasmejane hčerke Pike na domačem dvorišču. Čeprav neposredno ni zapisal, kako napreduje njegovo zdravljenje, objava daje slutiti, da je najtežje že za njim. Mnogi sledilci so jo razumeli kot znak, da se je vrnil iz bolnišnice v domače okolje, kjer ga čaka nadaljnje okrevanje. Po težkih dneh v bolnišnici ga zdaj čaka nadaljnja rehabilitacija, pri kateri mu ob strani stoji žena Petra.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Kranjec, ki je v karieri pustil močan pečat kot eden najboljših slovenskih smučarskih skakalcev in svetovni prvak v poletih, se tako zdaj sooča z drugačnim izzivom – okrevanjem po hudi nesreči. A glede na prve znake in podporo okolice mnogi verjamejo, da bo izziv tudi tokrat premagal. Ob mnogih željah po hitrem okrevanju se je oglasil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.