Junak Robert Roškar premagal strah in splezal na najvišji dimnik v Evropi! (FOTO in VIDEO)

Znani radijski voditelj in svetovni popotnik Robert Roškar se je odločil, da se sooči s svojim največjim strahom, in to na spektakularen način. Visokorasli Štajerec se hudo boji višine, zato se je odločil, da spleza na najvišji dimnik v Evropi, ki pa stoji pri nas – v Trbovljah. V višino meri natanko 360 metrov in pogled nanj je za tiste, ki višine ne marajo najbolj, strašljiv že s tal. A Robert, ki je podvig na družabnih omrežjih napovedal že pred dnevi, je odločen, da premaga oba, dimnik in strah. Kako velik je bil slednji, je razvidno iz njegovih nedavnih objav na družabnih omrežjih, v katerih je med drugim priznal, da več dni pred sredinim jutrom, ko se je podal v Trbovlje in nato ustrezno zaščiten ter v spremstvu usposobljene varovalne ekipe začel plezati, ni spal. V skrbeh za sina sta bila seveda tudi njegova starša, ki pa sta bila obenem nanj tudi strašno ponosna. »Ti si za naju največji junak,« je v videu, ki ga je objavil Roškar pred dnevi, dejala njegova mama, ki sina vedno in v vsem v celoti podpira. »Živce nama piješ s takšnimi in drugačnimi podvigi. Mislim, da bi se vsaka mama z mano strinjala in te ne bi pustila, ampak ti to tako in tako nič ne poslušaš in ne ubogaš,« je še dejala Danica Roškar in pristavila: »Jaz ne vem, zakaj tega dimnika niso že davno podrli, če ga tako in tako ne potrebujejo.«

Roškar je vzpon začel navsezgodaj zjutraj, ob pol sedmi uri, vse skupaj pa je v živo prenašal na družabnih omrežjih, kot je sam dejal, se je za prenos odločil zato, ker ga bo »to, da ga ljudje spremljajo, še dodatno motiviralo«. In brez tega bi si verjetno premislil, če ne še pred samim vzponom, pa kar kmalu po začetku. Strah je bil namreč izjemen, a Robert ga je junaško premagoval z vsakim korakom posebej, čeprav je hotel večkrat odnehati, je po dobri uri Robert uspešno priplezal do polovice dimnika, tudi zahvaljujoč prijateljem, ki so plezali z njim, ter podpornikom, ki so njegov podvig spremljali z vznožja. Vrh je neustrašni voditelj, ki je med vzponom doživel kar nekaj kriz, ko ga je skoraj premagal strah, dosegel po dobrih dveh urah in pol ter na vrhu skupaj z ekipo, ki ga je spremljala, razvil slovensko zastavo. Neverjeten podvig, ki je zahteval ogromno poguma ter fizične in psihične pripravljenosti. Bravo, Robert Roškar!

Podvig je prenašal v živo. FOTO: Zaslonski Posnetek

Premagoval je svoj največji strah. FOTO: Zaslonski Posnetek

Med najvišjimi na svetu

Sloviti dimnik, ki ga poznajo adrenalinski navdušenci po vsej Evropi in celo svetu, ravno letos praznuje 50. rojstni dan. Plezanje nanj sicer ni dovoljeno, lahko pa ga obiskovalci doživijo s pomočjo očal za virtualno resničnost ob vznožju dimnika. »Na ogledu vas popeljemo tudi do generatorja, ki je nekdaj proizvedel eno desetino vse slovenske električne energije, ter v kontrolno sobo, kjer so z več kot dvesto gumbi in stikali nadzorovali delovanje elektrarne,« pravijo v Delavskem domu Trbovlje, kjer tovrstne oglede organizirajo. Dimnik so sicer postavili leta 1976 in je sedmi najvišji na svetu. Nadomestil je precej nižjega predhodnika, za tako visok dimnik pa so se v takratni elektrarni odločili, da bi zmanjšali onesnaženost v zasavskih dolinah. To se je sicer tudi res zgodilo, žveplov dioksid se je bolj enakomerno razporedil po celotni Sloveniji, se je pa precej bolj onesnažil zrak v Savinjski dolini, do kamor prej žveplov dioksid iz trboveljske elektrarne ni segel.